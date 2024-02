Unión por la Patria: “Fueron a cuarto intermedio porque no tienen los votos”

Al término de la sesión que pasó a cuarto intermedio luego de la aprobación en general de la Ley Ómnibus, desde el bloque de Unión por la Patria denunciaron que el oficialismo todavía no tiene los votos para la votación de los artículos en particular.

Así lo plasmó el jefe de la bancada Germán Martínez. “El debate no termina de despejar la cantidad de cuestiones oscuras que pasaron en las comisiones y en la sesión”, consideró.

En declaraciones a la prensa luego de la actividad en el recinto de Diputados, recordó la polémica en torno a los cambios en el proyecto luego del dictamen, y aseveró que “nunca se vio un tratamiento parlamentario tan anómalo”.

De cara al próximo martes cuando se retome la sesión, Martínez reveló que el oficialismo y sus aliados “tienen que negociar desde el artículo 1”.

“Fueron a un cuarto intermedio porque no tienen los votos. Están ganando tiempo para conseguir los votos que en particular no tienen”, sentenció el legislador opositor.