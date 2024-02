Bullrich justificó la represión: “Yo sé lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, justificó la represión de la semana pasada en inmediaciones del Congreso, al tiempo que reiteró que no tiene “miedo de actuar” para disipar manifestaciones.

“Hay que animarse a hacer las cosas. La Argentina está harta de los que no se animan a hacerlas. De los que dicen en la campaña que van a hacer algo y después no se animan por miedo. Por miedo a lo que vaya a pasar”, exclamó la funcionaria y recalcó: “Yo sé lo que estos haciendo, lo estoy haciendo bien”.

“¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es brindar seguridad. Brindar seguridad pública, brindar seguridad contra el crimen complejo, y brindar seguridad en la calle”, acotó.

Consultada sobre si no temía a que haya un muerto por esta tipo de intervenciones, fue categórica: “¿Por qué va a haber un muerto? Con el tema del muerto, lo único que lográs es nunca hacer nada. El país del ‘no me muevo’. Así estamos. Yo no tengo miedo de actuar. Si tuviera miedo de actuar no podría ser ministra de Seguridad”.

Acto seguido, indicó que la violencia en las calles estaba “coordinada con los que estaban adentro del Congreso”, pues “los vimos todos a los diputados de la Izquierda y del kirchnerismo, con Máximo Kirchner a la cabeza”.

“Quieren formar parte de la democracia, y tienen diputados. Estaban discutiendo en el Congreso. En vez de discutir ahí y decir ‘bueno, perdí porque soy menos’, lo que hago es ir afuera a tratar de romper afuera lo que no puedo lograr adentro”, analizó la ministra en declaraciones a FM Millenium.

Acto seguido, volvió a defender el operativo de Gendarmería, Prefectura y Policía, ya que respondieron ante “una refriega” y después que “les tiraran con todo”.

👎🏼 #ViolenciaInstitucional | ¿VLLC? La Policía baleó a periodistas y la Prefectura arrinconó a los jubilados en inmediaciones del Congreso



📌 https://t.co/Nug4eVrdKw pic.twitter.com/TLga0dJHnj — ANDigital (@ANDigitalOK) February 2, 2024

“El objetivo también es que los responsables de estas organizaciones pongan un poco de límites. Los (Myriam) Bregman, todos los que nos han salido a agitar, como los (Eduardo) Belliboni, quien cada dos por tres se tira al piso, dice que lo tocaron. Si te metés en el medio de las fuerzas, que están con sus protecciones, puede pasar que te peguen en el mentón o puede que te hayas golpeado dos cuadras antes y hayas ido a la plaza a propósito”, justificó.

Por último, negó que haya sido desproporcionado el accionar de las fuerzas de seguridad, ya que “parece que son más por su vestimenta” y porque “actúan en bloque”.