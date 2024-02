Pichichi libertario: “¿Está mal querer ayudar?”

El flamante Secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, desestimó los cuestionamientos a su figura por enrolarse en La Libertad Avanza y aclaró que su “misión” es “aportar soluciones en un contexto donde no hay plata”.

“¿Está mal querer ayudar?”, interrogó el exgobernador bonaerense, para luego recalcar: “No entiendo qué les puede llamar la atención, cuando siempre han visto de mi parte estar dispuesto en los momentos difíciles”.

“Yo tengo 67 años, no tengo más ninguna aspiración política electoral. Que quede claro, mi tiempo de política electoral terminó cuando no se dieron las condiciones para que yo pueda competir en esa PASO en el año 2023. Esto lo sabe muy bien el Presidente, lo que quiero es colaborar, ayudar, aportar mi experiencia; si soy criticado por eso, bueno, me quedo tranquilo de que estoy haciendo lo que yo siento”, matizó el exvicepresidente de Néstor Kirchner.

Agradezco al presidente @JMilei y al ministro @GAFrancosOk por la responsabilidad que me confían para sumar mi experiencia y compromiso en este momento del país. https://t.co/TAFejRWO1O — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) January 30, 2024

En declaraciones a Radio Mitre, consideró que las críticas vienen por querer “trabajar”, pero no se queda “en la tranquilidad que podría ser una embajada de Brasil”.

“Vengo y me comprometo. La Argentina necesita que pongamos el hombro, cada uno en su lugar, porque la gente, todos sabemos, es la que está pasándola mal”, sentenció Scioli.

“Yo tenía la opción de haber podido seguir un tiempo en Brasil, pero también hay cuestiones familiares, acá tengo a mis nietos, mi hija, mi familia, mis amigos de siempre, entonces también hace a lo emocional”, prosiguió.

“Mi respuesta va a ser trabajo; va a ser programa de desarrollo deportivo; el programa de deporte de alto rendimiento; va a ser programa de desarrollo federal turístico. El martes próximo vamos a estar cerrando uno de los tantos basurales que nos hemos propuesto, esos focos de contaminación para recrear espacios públicos, operaciones deportivas. Van a ver que el turismo promocionado al mundo va a generar un interés creciente”, adelantó.

Finalmente, dijo sentir que “la inflación va bajando y que el Gobierno tiene mucha atención obviamente en el tema de poder ir recuperando una normalidad de funcionamiento de la economía”.