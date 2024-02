Se arma “la fila del hambre” frente a Capital Humano

Organizaciones sociales reclaman este lunes al Ministerio de Capital Humano una respuesta a la emergencia alimentaria agravada ante “la crisis económica”, con una concentración frente a la sede de esa cartera.

La actividad está motorizada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y se realizará en simultáneo en delegaciones de la Secretaria de Niñez y Familia de todo el país.

La ministra Sandra Pettovello no quiso atender el reclamo de la red de comedores comunitarios de @UTEPoficial Quiere que las personas vayan una por una a decir que no les alcanza el alimento,que contemos en primera persona. comer se volvió un privilegio. Con el hambre no se jode pic.twitter.com/v4eZm60J5U