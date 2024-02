Precios en moneda extranjera y malas traducciones, un freno a las compras online

Con un estimado de 300 millones de compradores en línea, América Latina se está convirtiendo rápidamente en una de las regiones más prometedoras del mundo para las empresas internacionales de comercio electrónico.

Sin embargo, un reciente estudio de Sherlock Communications en seis países clave de la región ha descubierto que esas mismas empresas extranjeras podrían estar perdiendo más de 46.000 millones de dólares simplemente por infravalorar el poder de las palabras.

El informe sobre “Malas Traducciones” en América Latina analiza en profundidad cómo los errores en las comunicaciones en línea pueden tener un impacto directo en las ventas.

En Argentina, un país con 28 millones de compradores en línea en 2022 según Statista, el valor promedio de las ventas no realizadas ascendió a 188 dólares por persona, lo que supone una pérdida potencial acumulada de más de 5.200 millones de dólares en un solo mercado.

Las principales razones indicadas por los usuarios argentinos para no realizar compras en línea a empresas extranjeras son: los precios se indican en moneda extranjera (35 %) y desconfianza debido a una traducción incorrecta del mensaje (29 %).

En este sentido, el 37 % de los argentinos encuestados dijo que si encuentra este tipo de problemas en los avisos se abstendría de comprar y sospecharía que podría ser una estafa.

El equipo de investigación de Sherlock Communications encuestó a más de 3 mil personas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú a cerca de sus preferencias en el consumo online y el impacto de la comunicación en las decisiones de compra.

El 77 % de los latinos aseguró que se habían abstenido de comprar a empresas internacionales debido a una mala comunicación en el sitio web, incluyendo traducciones automáticas, imágenes no representativas y otros errores evitables.

Según los datos relevados, la pérdida media de ventas en la región ascendía a 154 dólares por persona. Con unos 300 millones de compradores en línea en LATAM, este valor medio equivale potencialmente a más de 46.000 millones de dólares en ingresos perdidos evitables por empresas extranjeras.

El poder de la confianza

El impacto de los errores de comunicación se manifiesta en varios sectores: el 24 % de los argentinos encuestados decide no comprar en sitios de moda, el 16 % en sitios de entretenimiento y juegos y el 15 % en sitios de venta al por menor. Si un sitio es incapaz de describir bien el producto, ¿por qué habría que confiar en él para venderlo?

Los consumidores latinoamericanos valoran mucho la confianza, y los errores de comunicación pueden erosionar esta relación. Cerca de la mitad (45 %) de los encuestados de LATAM afirmaron que los errores de texto e imágenes les hacían sospechar de una posible estafa, lo que los llevaba a evitar las compras en línea. Además, el 21 % afirmó que se alejaría de los sitios internacionales en el futuro si detectaba deficiencias en la comunicación.

Anuncios y resultados de búsqueda

Un enorme 79 % de los encuestados en toda América Latina informó que evitaba hacer clic en anuncios en línea de empresas internacionales debido a la mala calidad de los mensajes, mientras que el 37 % informó que no hacía clic en anuncios que empleaban malas traducciones a su idioma nativo porque sospechaba que podría tratarse de una estafa.

En Argentina, la tendencia es diferente: la variable más importante (35 %) para no hacer clic en un aviso online es porque muestra los precios en moneda extranjera.

Asimismo, los errores en los resultados de los motores de búsqueda hicieron que el 36 % de los consumidores latinoamericanos perdieran la confianza en una empresa internacional. Más que en cualquier otro lugar de la región, el 37% de los encuestados peruanos afirmó evitar hacer clic en los resultados de búsqueda cuando los textos no están correctamente traducidos al español.

La localización triunfa sobre las traducciones en línea

En una región llena de matices lingüísticos, herramientas como Google Translate no son suficientes. Para llegar a los consumidores latinoamericanos, las empresas internacionales deben apostar por la localización. Para evitar situaciones embarazosas, es esencial contar con traductores nativos que entiendan la jerga callejera y otras peculiaridades culturales.

“Es difícil dimensionar la importancia de la lengua en esta región. Las empresas que intentan improvisar recurriendo a un traductor no nativo o, lo que es peor, a la Inteligencia Artificial, están abocadas al fracaso. Como muestra nuestro último informe, los consumidores de la región no perdonan los errores evitables ni las comunicaciones deficientes. Por eso siempre recomendamos a las empresas internacionales que inviertan en expertos locales que no sólo traduzcan, sino que interpreten y comprendan los matices culturales”, expresó Patrick O'Neill, socio director de Sherlock Communications.

Un caso emblemático en Argentina ocurrió cuando la automotriz Mitsubishi intentó introducir en el mercado el Mitsubishi Pajero en los países hispanohablantes. Al enterarse de la connotación de la palabra “Pajero” decidieron rebautizar el auto a “Montero”.

Otro ejemplo similar para darse cuenta de los riesgos que conlleva utilizar palabras sin el contexto local fue el lanzamiento del automóvil Ford Pinto en Brasil. Mientras que el Pinto era popular en Estados Unidos, pocos brasileños querían conducir un coche cuyo nombre coincidía con la jerga portuguesa para los genitales masculinos.