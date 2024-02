Bullrich anticipó un “rediseño político” en el Gobierno: “Esto no es un tema de amigos”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, deslizó la concreta chance de un “rediseño político” en el Gobierno, con más poder para el PRO. “Eso se viene porque la idea es la que tiene que regir, no las estructuras políticas”, explicó.

Pese a que reconoció que “es un tema a debatir”, recalcó su tajante postura: “Yo empujo para ese lado sin duda. Para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”.

“Hubo mucho tiempo en el que se trabajó sobre la ley y quizás se puso la prioridad ahí, pero creo que hay una conciencia clara de que es necesario avanzar territorialmente sobre todos aquellos espacios que están dominados por gente que no sólo es contraria, sino que desde las mismas instituciones hablan contra el Gobierno e intentan destruir al Gobierno desde adentro”, disparó en el aire de LN+.

“Pienso que es importante que toda la gente que esté en el Gobierno, sobre todo por la lucha que hay que dar, esté alineada con el Gobierno. No sé si (el flamante secretario de Turismo, Deporte y Ambiente, Daniel) Scioli está alineado. Hace muchos años que viene practicando una idea muy diferente”, acotó.

Además, planteó que “el Gobierno hoy tiene que alinearse políticamente. Esto no es un tema de amigos. Es un tema de que toda la gente tiene que defender una causa y jugarse por la causa”.

“Nosotros nos alineamos. Yo tuve reuniones con PRO, les conté todo, hablé con todos, además del trabajo enorme de Cristian Ritondo y de todos los diputados de PRO. Todos, del primero al último, votaron a favor porque votamos un cambio. Le dijimos a la gente que vote a Milei y estamos comprometidos con toda la gente que nos votó”, completó.