Milei redobla la apuesta: “No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer”

Desde Italia, donde continúa su gira internacional en la que tiene previsto reunirse con el Papa Francisco, el presidente Javier Milei disparó munición gruesa contra “la casta” y “el modelo empobrecedor” luego del fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso.

A través de un descargo en la red social X, Milei recordó que “el Gobierno nacional asumió con la responsabilidad de arreglar tres problemas fundamentales que sufre nuestro país: la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos”.

CAMBIO DE REGLAS



— Javier Milei (@JMilei) February 9, 2024

“No vinimos acá a seguir jugando el mismo juego empobrecedor de los políticos de siempre. No vinimos acá a hacer pactos espurios en contra de los intereses de los argentinos”, apuntó.

Párrafo siguiente, cargó contra quienes se opusieron a la Ley Ómnibus y le propiciaron una dura derrota al gobierno libertario.

“En ese proyecto de ley está reflejado nuestro proyecto de país”, explicó, pero aclaró que “el Gobierno no necesita la ley”, sino que “los argentinos la necesitan”.

En esa línea, el mandatario cuestionó al “conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios”. Y continuó: “La casta, lo venimos diciendo desde que nos metimos en política. Sabíamos que iba a pasar”.

Para terminar, Milei lanzó un desafiante mensaje. “No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder”, subrayó, y completó: “Venimos a cambiar este país”.