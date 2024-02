Cuenta regresiva para el estreno del sangriento animé “Ninja Kamui”

Un exmiembro de un clan ninja jura vengarse de una misteriosa y sombría organización que mató a su esposa e hijo en la nueva serie Ninja Kamui.

El primer episodio se estrena el domingo 18 de febrero, a partir de las 00:35 am (domingo por la noche) en el bloque Toonami del canal Adult Swim en América Latina.

Disobedience is met with blood. Ninja Kamui premieres Sat @ midnight. Next day Max #anime #toonami pic.twitter.com/28XoEwxBoe