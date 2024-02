Vidal aclaró que “no hay un acuerdo para cogobernar”

La diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, aclaró que su partido no tiene un acuerdo de “cogobierno” con el presidente Javier Milei, al tiempo que sostuvo que “todavía falta mucho camino por recorrer”.

“Respeto a las personas del PRO que decidieron ir al Ejecutivo, pero no hay un acuerdo para cogobernar”, enfatizó la exgobernadora bonaerense, quien por estas horas sonó para ponerse al frente de la ANSeS como parte del eventual acuerdo.

Asimismo, manifestó que “un cogobierno es algo muy distinto. Esa discusión debe darse primero dentro del PRO” y “nadie me ofreció un cargo. Ni desde el PRO ni desde el gobierno me hicieron ninguna oferta para ir al Ejecutivo. Todavía falta mucho camino por recorrer. Falta una discusión del PRO con el Gobierno. Me parece prematuro hablar de cargos”.

“Si el PRO, como partido, envía a personas al Ejecutivo y eso además tiene un reflejo parlamentario, claramente pasaríamos a ser de una oposición constructiva o ser parte del gobierno. Hay una segunda instancia que hay que discutir y no se ha discutido”, anexó Vidal.

Por otra parte, se pronunció “de acuerdo con el contenido del DNU”, puesto que “la derogación de la ley de alquileres y la eliminación de las multas de los juicios laborales son cambios positivos”.

“Nosotros los hubiéramos hecho si Patricia (Bullrich) u Horacio (Rodríguez Larreta) fuesen presidentes. Debería aprobarse”, acotó.

En igual tesitura, consignó que “estamos en una etapa de diálogos y distintas fuerzas están ofreciendo otras opciones, pero muchos del PRO creemos que hay que aprobarlo”, ya que “desde 1994 hasta acá nunca se rechazó un DNU”.