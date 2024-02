Intendentes de todo el país alzan la voz por el transporte: “Nación recauda un tributo y se lo queda”

Más de 40 intendentes de todo el país llevaron este jueves al Congreso el reclamo por la decisión del Gobierno nacional de eliminar los fondos del subsidio al transporte público.

Los alcaldes de Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Paraná, Salta, Río Cuarto y Corrientes, entre otras ciudades, impulsan un reclamo judicial por el incumplimiento del pacto fiscal aprobado por ley, al tiempo que proponen cambiar la coparticipación del impuesto a los combustibles.

“Todos pagamos un impuesto para que el Área Metropolitana Buenos Aires tenga el boleto más barato. Nosotros no estamos generando un gasto, el Estado nacional recauda un tributo y se lo queda”, explicó el jefe comunal de Rosario, Pablo Javkin.

“Vamos a tomar todas las medidas, administrativas y judiciales, que correspondan, por el incumplimiento y por la eliminación del fondo”, completó.

Su par de Córdoba, Daniel Passerini, sostuvo que “vamos a instar a los diputados y senadores para que se le exija al Gobierno que cumpla la ley, no puede eliminar un fondo compensador y no puede aplicar una partida que está en el Presupuesto sin ni siquiera haber emitido una resolución. Los fondos no los están enviando”.

“También que apliquen una intervención a una ley que es un fondo de combustibles que no se coparticipa, todos los argentinos pagamos un impuesto que no se coparticipa, se lleva a otros destinos. Necesitamos no crear más impuestos, pero sí que se distribuya”, anexó.

Por último, reflexionó: “Estamos en la ciudad en la cual el transporte está subsidiado con la plata nuestra y en nuestras ciudades no hay más subsidios”.