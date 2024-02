“VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!”, el festejo de Milei tras el superávit financiero de enero

El Presidente Javier Milei festejó con bombos y platillos el hecho de haber alcanzado un superávit financiero en el mes de enero, algo que no se conseguía desde el mes de agosto del año 2012.

“VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! El déficit cero no se negocia. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió el primer mandatario desde su cuenta de X, en un mensaje que sirvió para enaltecer el publicado previamente por su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien desde la misma red social había explicado el motivo de tanto festejo.

“En enero el sector público nacional registró un superávit financiero de $ 518.408 millones. El superávit primario (antes de intereses de deuda) fue de $ 2.010.746 millones y el pago de intereses fue de $ 1.492.338 millones. El déficit cero no se negocia”, escribió el funcionario, arrobó al propio Milei e incluyó cinco emojis con la bandera argentina.

Eso es lo que a grandes rasgos se explicó desde la Oficina del Presidente de la República Argentina en un comunicado –que naturalmente se dio a conocer a través de un posteo en redes– y que ahondaba en que “el superávit fiscal beneficia a todos los argentinos; permite termina con la emisión, comenzar a reducir la inflación (que lleva un acumulado de 51,4 % desde la asunción de Milei) y trazar el camino para la reducción de impuestos”.

“Este es el programa que el Presidente Javier Milei prometió al pueblo argentino, y el que se está llevando a cabo a pesar del constante ataque de quienes ven peligrar sus privilegios”, cerraba la misiva que no deja entrever si los jubilados que se quejan por sus magros sueldos son esos que ven peligrar sus privilegios, o si se refiere a otros personajes de la política y la economía vernácula.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue otro de los funcionarios que se sumó al coro de posteadores de alegría en redes, y desde su cuenta de X escribió: “Superávit financiero después de 12 años. Fin”.

Uno de los más cercanos colaboradores del propio presidente –hasta que asumió sus funciones, momento en que se alejó de él–, el economista liberal Carlos Rodríguez, había dado su perspectiva este viernes respecto de las causas que llevaron a este superávit, y ahondando en la inflación dijo que “está bajando simplemente porque no le pagaron a nadie; tras una devaluación del 118 % los precios subieron a lo bestia y se suspendió todo tipo de pagos, salvo al sector financiero, que está bailando en dos patas, arriba de la mesa y con champagne”.

“El que no está festejando es la gente, ya que no subieron las jubilaciones ni los sueldos y los precios subieron 50 % en dos meses, entonces hay una recesión de la madonna en la economía real. A mí no me van a vender que bajaron la inflación con las políticas de Milton Fridman o las políticas austríacas”, cerró, en una charla con Eduardo Feinmann.

No es momento de festejar, la pobreza se incrementa a diario y los índices de desocupación suben de un modo temerario. Pero no todos logran ver esta tremenda situación que golpea, como siempre, al bolsillo de los que menos tienen.