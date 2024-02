Las ventajas de ser familiar de un gato

Por Virginia Vallejo (*)

Este martes 20 de febrero celebramos el primer Día del Gato del año. Es el primero porque (como no podía ser de otra manera) esta efeméride se celebra más de una vez al año. Las fechas elegidas para celebrar su existencia y generar conciencia sobre su cuidado son: 20 de febrero, 8 de agosto y 29 de octubre. Esto convierte al gato como el único animal en el mundo que tiene tres días de celebración en el año.

Cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato a modo de conmemoración por la muerte del gato presidencial Socks Clinton, familiar del expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton, quien fuera mandatario desde 1993 a 2001.

En los años 90 (no existían aún los influencers), Socks fue muy famoso por ser el único felino en la historia de Estados Unidos en deambular por la Casa Blanca, incluyendo colarse en los actos públicos del presidente y apareciendo en la sala presidencial durante los actos de prensa.

Todo esto le hizo alcanzar gran popularidad en EEUU como en el resto del mundo. Tuvo una página web propia y millones de fans le enviaban cartas a través del correo desde todas partes del país.

Desafortunadamente a Socks le diagnosticaron cáncer y sus dueños decidieron darle la eutanasia precisamente el 20 de febrero de 2009 a la edad de 19 años y 11 meses. A partir de ese momento, este día fue establecida por varias organizaciones de protección animal, como el Día Internacional del Gato, con el objetivo de rendir homenaje a estos animales de compañía y promover una campaña de adopción para proporcionar un hogar a los animales callejeros.

El 8 de agosto es otra de las fechas elegidas para celebrar a los mishis y se estableció en el año 2002 por iniciativa del Fondo Internacional Para el Bienestar Animal (IFAW), junto a otros grupos de derechos de los animales, con el objetivo de hacer visibles los derechos de los felinos.

El 29 de octubre es la última fecha del año en la que se celebra el Día Internacional del Gato. Esta fecha nació como un día nacional en Estados Unidos y luego se extendió al resto del mundo. Fue Colleen Paige, una experta en mascotas, quien eligió esta fecha para promover adopciones felinas y fomentar la cultura de la tenencia responsable y convivencia con los animales.

A lo largo de mi carrera como veterinaria y cuidadora de gatitos he conocido numerosas familias que han sido adoptadas por hermosos felinos. Tener un gatito en su vida les ha cambiado la vida y no podrían imaginar un mundo sin ellos.

Por eso, si estás pensando en adoptar a un gatito o ser adoptado por uno quizás este es el momento adecuado.

Te cuento las ventajas de ser familiar de un michi:



• Son limpios e independientes (bueno, no van a ir a comprar su alimento, pero se encargarán de bañarse solitos y tapar con piedras sus desechos)



• Te ayudarán a relajarte cuando estés bajo estrés y/o angustia: su ronroneo es sanador y se acercarán a vos cuando más los necesites (son incondicionales)



• De acuerdo con un estudio de la Universidad de Minnesota, quienes conviven con un gato tienen un 30 % menos de probabilidades de padecer enfermedades cardíacas.



• Diversión asegurada: cuando menos lo esperes, te sorprenderán con alguna travesura que te hará reír y querer compartirlo con amigos. De paso vas a cambiar los temas de charla negativos: no va a ver mejor tema de conversación que las anécdotas de tu gato.



• Verlos dormir y relajarse te va a ayudar a ver la vida con otros ojos.



• No ocupan lugar: Se acomodan en donde vivas y con un par de estantes puedes crear un ambiente “gatificado” en donde se sientan felices.



• No necesitan que los saques a pasear (aunque he visto a varios que pasean con correa, son excepciones).



• Son una excelente excusa para cuando no querés ir a algún lado: “No puedo, tengo que cuidar a mi gato”.

Y si tenés que viajar y no podés llevarlo, existen propuestas geniales (guarderías, hoteles exclusivos para gatos) en donde pueden cuidarlo mientras vos lo ves a través de fotos y videos para no extrañarlo tanto.

Anímate y déjate conquistar por los hermosos felinos, no te vas a arrepentir.



(*) Médica Veterinaria (MN 10.404) | directora de “Mishmosos” Hotel de Gatos.-