El remero libertario que militó a Milei ahora estalló de bronca por la falta de políticas deportivas

En agosto de 2020, cuando regía el asilamiento obligatorio en plena pandemia, el remero Ariel Suárez explotó de furia contra la cuarenta dispuesta por Alberto Fernández.

Con motivo de prepararse para las olimpíadas que se disputarían un año después, salió a remar por el Río Reconquista. La rebelión le valió una infracción impuesta por Prefectura y su caso se convirtió en causa nacional.

La libertad de no tener inversión en deportes olímpicos.



Felicitaciones, @suarezrow. Esto también es por vos. pic.twitter.com/irpfCS9KNp — ANDÁ A CHEQUEARLO (@NoChequeable) February 19, 2024

Desde aquel entonces y llegado el último año electoral, Suárez se identificó con las ideas de “libertad” que abonaba Javier Milei.

De hecho, cuando el libertario se impuso en el ballotage, celebró con creces. “Orgulloso de tener los huevos que ninguno tuvo para luchar por nuestra libertad y por todos los deportes. Te vas Alberto Fernández”, expresó en redes sociales.

Comprendo que no hay Plata @JMilei pero no entiendo y, siento, que es una falta de respeto a todo el deporte Nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el sub Secre en deportes.

No todo es “SAD” hay un deporte olímpico ahí afuera . pic.twitter.com/pBvLfMdkry — Ariel Suarez (@suarezrow) February 16, 2024

Sin embargo, apenas dos meses de mandato de Milei bastaron para que Suárez se arrepintiera de la causa a la que se había abrazado. Desencantado, el deportista criticó la falta de gestión del Gobierno.

“No hay plata pero tampoco hay intención de gestión. Sólo les interesa la Sociedad Anónima en los clubes de fútbol y no el deporte olímpico. Muy triste todo”, lamentó en uno de sus último posteos.

Incluso, lo arrobó a Milei en busca de una respuesta que todavía no llegó: “Comprendo que no hay plata, pero no entiendo y siento que es una falta de respeto a todo el deporte nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir”.

“Falta hasta el subsecretario en deportes. No todo es SAD, hay un deporte olímpico ahí afuera”, bramó.