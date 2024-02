La yerba mate argentina en “Gulfood”, la puerta de entrada a Medio Oriente

Gulfood es la feria más importante para ingresar al mercado en Medio Oriente, siendo Siria el país que más consume la yerba mate.

La promoción en el lugar se enmarca en el plan de acción para el 2024 del Área de Promoción y Desarrollo del Instituto Nacional de la Yerba Mate, definido y consensuado en base a reuniones con todas las empresas y exportadoras, y la definición de representantes de la industria, en lineamiento con el Plan Estratégico para el Sector Yerbatero.

La tarea de posicionamiento del alimento argentino en aquel destino se hace a través del INYM y de seis cooperativas y empresas yerbateras, con el respaldo de la Cancillería. Están presentes, en contacto con comercializadores y consumidores, representantes de la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada, Yerbatera Hoja Verde SRL, Cordeiro y Cia SRL, Productores de Yerba Mate de Santo Pipó SCL, Hreñuk SA y Establecimiento Las María SACIFIA.

