Condena de la Provincia a la “provocadora” presencia del canciller británico en Malvinas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires repudió la “provocadora” presencia del canciller británico David Cameron en nuestras Islas Malvinas.

Asimismo, hizo suyas “las palabras del gobernador de la hermana provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, denunciando el intento de menoscabo de nuestros legítimos derechos soberanos, así como también las prácticas colonialistas que sostiene el Reino Unido en pleno siglo XXI”.

“La actitud del gobierno británico no debe ser minimizada y amerita una condena contundente de todo el arco político nacional, acorde a nuestro posicionamiento histórico, y tal como lo dispone la Constitución Nacional en su Disposición Transitoria Primera donde subraya nuestra legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional”, expuso la administración de Axel Kicillof.

En igual tenor, manifestó que “la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Vale reseñar que Cameron afirmó que espera que el territorio insular quiera seguir bajo administración del Reino Unido “mucho tiempo, posiblemente para siempre”.

