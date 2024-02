El papel de la tecnología RNG en la apuesta online

Uno de los aportes que ha hecho la tecnología para mejorar el desempeño de los juegos de las distintas plataformas de casino online es el RNG, según sus siglas en inglés. En español quieren decir “Generadores de Números Aleatorios” y no es más que un algoritmo que permite la entrada de la aleatoriedad en el juego para hacerlo más emocionante.

En otras palabras, podemos decir que el RNG es un software que garantiza la transparencia en las máquinas tragaperras, las mesas de ruleta, las partidas de póquer y blackjack en línea además de otros juegos del casino en vivo. Este adelanto garantiza que no haya manipulaciones por parte de los seres humanos en los resultados de cada jugada y determina la probabilidad de ganar para cada apostador.

En la clasificación de casinos en línea por expertos del sector, el RNG tiene un papel preponderante. Este sistema comenzó a ser desarrollado a mediados del siglo XX en grupos de investigadores médicos y militares. Luego, con el desarrollo de estos trabajos, se diversificó hacia otros sectores incluyendo el del entretenimiento.

Hoy en día, la variedad de tipos de los mejores juegos de casino contiene el RNG como uno de los aspectos que garantiza la innovación y el juego justo. Eso lo reconocen los amantes de este tipo de entretenimiento, que valoran mucho la imprevisibilidad que le otorga a las máquinas.

¿Por qué es tan importante la tecnología RGN?

El algoritmo generador de números aleatorios es la base sobre la cual se erige la justicia del juego en línea. Con este tipo de mecanismo no hay espacio para la manipulación de la salida en el orden de las figuras de los slots, ni tampoco modificar el orden de salida de las cartas en el blackjack.

Sabemos que la sospecha de que se hace trampa siempre está rondando en este tipo de diversiones. Por eso, quienes manejan el negocio han invertido parte de las ganancias que se generan en la búsqueda de soluciones de la mano de la tecnología.

Con el RNG, además, se le abre más espacio a la diversión durante la realización del juego. Con este ingrediente se incrementa también la entrada del factor sorpresa, algo que genera más adrenalina y por supuesto mucha más diversión.

Sin embargo, hay una máxima que dice que lo único seguro es la muerte y por eso no podemos descuidar la supervisión en el caso del RNG. El operador del casino debe mantener políticas serias de seguridad para evitar que alguna persona con bastantes conocimientos en tecnología trate de manipular el algoritmo para hacer trampa.

La profesionalidad es algo clave para evitar la mala intención en el funcionamiento del casino. La principal razón para ser muy celosos con la seguridad es que una plataforma de juegos tiene que generar confianza en sus usuarios y, por ende, tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para que no haya manipulaciones.

El rol del regulador en la tecnología RNG

Los reguladores en la industria del casino pueden colocar normas de estricto cumplimiento para que los operadores utilicen el RNG. Es conocido que esta función no está presente en todos los juegos, pero ha sido positiva en aquellos donde sí se ha implementado. En este caso, el papel del regulador es velar porque se utilice respetando todas las reglas del juego.

Más de allá de lo que hemos expuesto, los organismos que supervisan el funcionamiento de las plataformas de juegos se aseguran que los operadores con licencia internacional estén debidamente equipados con los adelantos tecnológicos necesarios para que las diferentes opciones de diversión trabajen de manera adecuada.

Lo que sí es completamente seguro es que este algoritmo revolucionó la manera en que se afronta la experiencia de juego. Hace 30 años las personas que arriesgaban su dinero en los slots, por ejemplo, no tenían ninguna pista sobre sus posibilidades de triunfo en una determinada máquina. Con el RNG esta realidad cambió y es algo reconocido por todos los actores de este rubro.



¿Podemos decir entonces que ahora el juego es más fácil? La respuesta obvia es no. Todas las personas que se aventuran en este entretenimiento saben que las ganancias no están aseguradas. Este es un pasatiempo que cuesta dinero y en el que es muy importante ser precavido con los fondos disponibles para no endeudarse ni caer en una situación de quiebra financiera.

La revolución que ha supuesto la tecnología en la época actual ha traído bondades, como el RNG, al mundo de las apuestas en línea. Sin embargo, lo nuevo debe ser mejorado a partir de la experiencia para que la generalidad de los usuarios de los casinos observen su lado positivo. De nada vale tener un producto mejorado y más justo si éste no es bien aplicado. Ese es el gran reto ahora que la industria de la jugada online es una de las más grandes del mundo.