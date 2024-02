Reiterado pedido de autocrítica en el PJ: “Somos absolutamente responsables del efecto Milei”

El exdiputado nacional Facundo Moyano reiteró que en el peronismo “somos absolutamente responsables al 100 % del efecto Javier Milei”, ya que “claramente fracasó el proyecto político del Gobierno anterior si es que lo había”.

“Soy peronista y tal vez una de las cosas que remarco es qué somos responsables de este momento. Cuando uno toma al peronismo, tiene que ver que dentro de los últimos 33 años hubo 27 en el plano nacional y 29 años en el plano provincial de Buenos Aires ¿Por qué hay tantas deficiencias y problemas estructurales?”, interrogó, para luego dar cuenta que “gana alguien como Milei y antes de las críticas está la autocrítica”.

Acto seguido, sostuvo en declaraciones a la AM 950 que la llegada del líder libertario a la Casa Rosada “no deja de ser un efecto y una consecuencia. La causa es lo malo que se hizo antes, sino no puede ganar alguien que no tiene un proyecto concreto más que recitar teorías económicas”.

“Algunos parece que compiten a ver quién critica más a Milei. Hay que dejarlo actuar. Soy obviamente opositor y quiero construir mi posición desde ese lugar ¿Cuál es la propuesta que tenemos ante el cambio de paradigma de la cuarta revolución industrial?”, inquirió.

“Hace diez años que estoy hablando de que hay que discutir el sistema laboral y vengo presentando proyectos que obviamente protegen a los trabajadores. Cómo podemos decir que no hace falta debatir el sistema laboral cuando el 60 % no está registrado”, disparó el referente del sindicato de trabajadores del peaje.

Luego recordó que “la CGT ya se sentó en una mesa para conversar sobre la reforma laboral de Mauricio Macri”.

“¿Nos queremos seguir mintiendo o decimos la verdad? Algunos se creen parte de una elite intelectual. Nunca van al hueso. Es hipócrita de muchos que se dicen del campo nacional y popular y tenemos casi un 50 % de pobreza”, remató Moyano.