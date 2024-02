Conmoción: ¿Se derrumba la clásica pizza al molde de calle Corrientes?

El referente del liberalismo argentino Línea Resistencia Nacional, Carlos Maslatón, dejó por un momento sus habituales análisis de la coyuntura política y económica y se adentró en otra arista de su expertise: morfar afuera.

En concreto, el abogado y bitcoinero recogió el guante de lo que viene siendo un corrillo entre los asiduos concurrentes a las tradicionales pizzerías de Avenida Corrientes, esto es, una caída en la calidad del producto directamente proporcional a la estampida de precios.

Guerrín volcó

Pizzería Güerrin, una chica de muzza y dos bocas & 16.600.- son unos ladris



Crédito Las Mejores Pizzerías de Buenos Aires pic.twitter.com/56GlDsyblC — Ezequiel Sicardi (@flysicardi) February 20, 2024

En señal de protesta, Maslatón posteó sus reflexiones acompañando con la imagen de una pizza a la piedra, “antagonista” de la pizza al molde (o media masa) del eje Corrientes.

“Seamos realistas, la pizza de molde de la calle Corrientes ha caído en picada. No voy a dar nombres, es un proceso general de apenas un año y medio de deterioro”, bramó.

¿Qué han hecho? La ‘masa’ parece pan de miga recalentado, la muzzarella ha sido degradada inexplicablemente”, arguyó y pese a que no dio nombres propios, decenas de internautas sí lo hicieron, metiéndose con las (hasta ahora) vacas sagradas de uno de los principales nodos gastronómicos de la Capital Federal, aunque otros rescataron excepciones.

“Esta foto es de ayer de Pizza Cero, o sea digamos vuelvo a la piedra ante la conspiración general del molde”, planteó el letrado.

Desde que las principales pizzerías de buenos aires fueron compradas por Kentucky nada volvió a ser lo mismo — Fata Glora (@h_a_vano) February 21, 2024

Y conminó: “A los de Corrientes les digo, arreglen este desastre, no pueden imitar a las cadenas comunes dispersas en Buenos Aires que atentan contra la tradición de la Ciudad. Y no se confíen en el suceso del bull market 2022-2023 porque todo puede caer por mala calidad. Cobren más, pero no sigan arruinando el producto”.