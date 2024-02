Jorge Macri recibió al embajador de EE UU

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recibió al embajador de los Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, con el objetivo de “afianzar el vínculo en beneficio” de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es un gusto trabajar en líneas conjuntas que mejoren la calidad de vida de los porteños”, restató el alcalde, acompañado por el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; la ministra de Educación, Mercedes Miguel; y al ministro de Seguridad, Waldo Wolff.

“Coincidimos en priorizar el intercambio de conocimientos en seguridad, particularmente sobre tecnologías para la protección de los ciudadanos. También hablamos sobre cooperación en educación, ciencia y tecnología, a través de iniciativas que vinculen instituciones porteñas y estadounidenses de primer nivel”, acotó Macri.

We have historically had a great relationship with CABA and it was wonderful today to reaffirm and expand that relationship in our meeting with Mayor Jorge Macri and his strong team. It’s great to witness leadership in action.