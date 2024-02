Diputado PRO disfrutó del carnaval más caro del mundo: “Me voy a tomar todo el vino del VIP”

En plena estampida inflacionaria y crecimiento de la pobreza, un consuetudinario vocero del “ajuste” y la “austeridad”, el diputado nacional del PRO Damián Arabia, se olvidó de las penurias de Argentina para disfrutar del exclusivísimo Carnaval de Venecia en Italia.

El evento es reconocido como uno de los más lujosos a nivel mundial, con una entrada que tiene un costo de 600 euros y alojamientos que superan los cientos de euros por día, habida cuenta de la alta demanda de hospedaje del más alto nivel.

El legislador, muy cercano a la ministra Patricia Bullrich, alardeó en sus redes sociales luciendo un tradicional antifaz y participando en la “Festa Veneziana sull’acqua”, la fiesta del agua, que inauguró el Carnaval.

Arabia aparece muy sonriente disfrutando las bondades del VIP de un aeropuerto, en imágenes que compartió a su lista de “Mejores Amigos” de Instagram, pero se ve que alguno de ellos no era tan buen amigo y filtró las fotos.

En una de ellas, el defensor de la austeridad publicó varias botellas de vino y escribió: “¿Acaso me voy a beber todo el vino del VIP? La respuesta les sorprenderá”.

Tras la andanada de críticas por estas publicaciones, el diputado ensayó un breve descargo en redes sociales: “Lo que yo haga con mi vida privada, con mi orientación sexual y mi tiempo libre, no debiera ser tema de conversación pública. Que intenten atacarme con eso para no discutir mis ideas, demuestra que les estoy tocando los kioscos y tienen miedo. Así que saben qué? No voy a parar”.

Lo que yo haga con mi vida privada, con mi orientación sexual y mi tiempo libre, no debiera ser tema de conversación pública. Que intenten atacarme con eso para no discutir mis ideas, demuestra que les estoy tocando los kioskos y tienen miedo. Así que saben qué? No voy a parar. — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) February 22, 2024

Vale recordar un pasaje del discurso de Arabia durante el debate de la trunca Ley Ómnibus de Javier Milei: “Los argentinos están cada vez más angustiados: no saben cuánto va a estar el kilo de pan, de leche, el paquete de yerba”.