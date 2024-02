“Todos los gobernadores están hartos de la soberbia y la lógica patoteril”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó una inédita medida de fuerza en el caso de que el Estado nacional no restituya los fondos retenidos en concepto de coparticipación.

En concreto, la intención es cortar el envío de gas y petróleo hacia el resto del país, situación que podría tener consecuencias imprevisibles.

“Nosotros le votamos todo y nos pelean. Me pregunto ¿Hasta cuando van a seguir peleándose con todos? Me discriminan a mí, cuando yo expreso voluntad de pago” y “deliberadamente el Gobierno decide pelearse con quienes ayudamos o decidimos ayudar en su momento”, expuso el mandatario.

Asimismo, evaluó en declaraciones a Infobae que “un detonante fue la cautelar que me salió a favor en el tema del transporte; ni el kirchnerismo más duro hacía esta discriminación”.

Además, el gobernador de Chubut calificó al asesor presidencial Santiago Caputo como “nefasto” porque “se pone en peleas berretas porque creen que les garpa una pelea ficticia contra la casta. No podes apostar por Twitter con esos videos con inteligencia artificial donde parecen superhéroes cuando los jubilados tienen hambre”.

“Muchos estamos desilusionados con la soberbia patoteril del Gobierno. Nos genera frustración ver cómo se manejan, todo pasa por un persona que no conoce la Argentina, que nunca fue funcionario, que se llama Santiago Caputo, y que le dice al Presidente con quién se tiene que pelear: con los diputados, con los medios, con los cantantes”, enumeró Torres.

“Por Twitter son muy guapos y se pelean con Lali Espósito pero no los escuché nunca que se peleen con ningún sindicalista”, remató.

En cuanto a la reunión con sus pares patagónicos, reveló que “se ratificó el acompañamiento de todas las provincias a la protesta que planteamos para defender nuestros derechos y el reclamo para que se nos respete”.

“En caso de que no haya ninguna respuesta, se van a paralizar los pozos de la región. Confío en que se va a resolver, pero si el gobierno nacional insiste, la decisión está tomada”, anexó.

“Si el Gobierno llama al diálogo, nosotros siempre estamos para dialogar. Pero el diálogo tiene que ser resolutivo, no juntarnos a hacer el reunionismo de siempre. Necesitamos que se comprometan a quitamos la pata de encima. Nosotros a la Nación no le estamos pidiendo ni un peso. Le estamos pidiendo que nos respete y que no nos toque la coparticipación, que es nuestra. Incluso le estamos diciendo que queremos pagar toda la deuda junta que tenemos como provincia y no nos dejan”, sumó el dirigente de JxC.

Finalmente, subrayó que “todos los gobernadores están hartos, cansados de la falta de respeto, la soberbia, de la lógica patoteril de Milei. Y esto no es partidario, esto es transversal. Tiene que ver también con un modelo de país. Si queremos ser un país centralista o queremos un país verdaderamente federal. No vivimos en un unicato, vivimos en una república federal y eso hay que respetarlo. Hay que respetar la Constitución”.