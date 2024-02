Reapareció De Vido y destrozó a Alberto Fernández: “Milei es su herencia”

El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, apuntó fuertemente contra el expresidente Alberto Fernández, sindicado como “responsable” de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

“Ha habido muy malos, pero me parece que Alberto Fernández fue el peor presidente de la democracia y fue el que más daño le hizo al peronismo. Milei es la herencia, es el resultado del gobierno de Alberto”, analizó.

En igual tono, evaluó que “Alberto Fernández es una vergüenza para el peronismo, es como un lastre que nos quedó de ese gobierno desastroso. Creo que el peronismo no tuvo derrota más grande que el resultado del gobierno de Alberto Fernández”

“Es socialdemócrata, no pertenece al peronismo. Es un presidente en fuga, exiliado. Él ya se fue hace mucho del peronismo", disparó.

“El peronismo tiene que reorganizarse a partir de una elección interna; el conductor tiene que ser el que gane las elecciones porque va a ser la voluntad de todos los compañeros”, acotó De Vido en declaraciones a Radio Continental.

Así las cosas, consignó que “hasta que no haya una elección como la del año 1988 (entre Carlos Menem y Antonio Cafiero) para elegir nuestro candidato, el peronismo no tiene ninguna posibilidad de volver a figurar en una elección”.

“El peronismo tiene que refundarse. Yo he firmado hace poco una carta de varios afiliados pidiéndole al presidente del Congreso del PJ, que es el gobernador (de Formosa, Gildo) Insfrán, que convoque al Congreso Nacional del PJ con el único objetivo de llamar a elecciones ya”, pero “en el partido están bastante dormidos”, prosiguió el exministro durante los cuatro años de gestión de Néstor Kirchner y los ocho de Cristina Fernández de Kirchner.

De no ocurrir, adelantó que el peronismo “va a perder todas las elecciones como se vienen perdiendo desde el 2011” y máxime porque “la elección de Milei en el ballotage es producto de un justicialismo que está desaparecido de la escena política institucionalmente”.

Las críticas de Juli De Vido no quedaron allí, puesto manifestó que “hay muchos afiliados que están cansados de ese juego de Cristina que lidera pero no tanto, que está pero no quiere ser candidata a presidenta del partido y además vienen de muchas derrotas electorales muy gravosas en el peronismo”.

Por último, aseveró que las presidencias del PJ a nivel nacional y bonaerense, ocupadas por Alberto Fernández y Máximo Kirchner, respectivamente, “no son fruto de la voluntad de los afiliados, sino de determinados dedos que dirigen el partido en un sentido o en otro y en general lo han vaciado”.