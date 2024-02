Berisso: Impulsan campaña para retirar cartelería de inmobiliarias ilegales

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, recibió este miércoles al presidente del Colegio de Martilleros departamento Judicial La Plata, Aníbal Fortuna, con el fin de abordar la prohibición de publicidad e intervención en la jurisdicción de la ciudad de las franquicias inmobiliarias.

Al respecto, el titular del Colegio de Martilleros, Aníbal Fortuna, indicó: “Se llevará a cabo el retiro de los carteles de las inmobiliarias ilegales como Century, Remax y Keymex, que no tienen oficinas en Berisso, y que limitan el trabajo a las inmobiliarias locales”.

✅Intervención ante franquicias inmobiliarias ilegales



Al mismo tiempo, puntualizó: “Estas firmas no trabajan con escribanos ni agrimensores de Berisso, y además, no están preparados porque no son martilleros públicos”.

“Estamos dispuestos, junto al Intendente Cagliardi, a trabajar, a través del Juzgado de Faltas, para resolver el tema”, subrayó.