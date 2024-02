PasaMontagna, el clásico programa de medios y espectáculos de Pablo Montagna debuta este domingo en nueva casa: Radio Continental, tras la repentina salida de Rivadavia, emisora donde el ciclo se había consolidado a lo largo de cuatro años.

Contará con la participación de las periodistas Agos Biasatti y Lupe Torres e irá de 22 horas y hasta la medianoche, con la renovada propuesta de pasar revista a las novedades de los medios de comunicación y de las personalidades del espectáculo, con frescura y sin filtro.

“Estamos muy contentos, nos abrieron las puertas en Continental y es todo un desafío también el cambio de horario”, dice Biasatti ante ANDigital.

Justamente a la salida de la hora del corchazo dominguero, y para quienes resulten ilesos, arranca la propuesta de PasaMontagna. “Es también probar quién te escucha a esa hora, pelearle un poco al horario ‘marginal’. Y tenemos armas para hacerlo: el nuestro es un programa más bien divertido, descontracturado y la gente se va a copar, sin dudas”, puntualiza la comunicadora, quien se ganó su lugar en los medios a fuerza de estudio y trabajo, evitando especular con el camino corto del apellido pesado.

“Siempre me tiró el periodismo de espectáculos. No es que no pensé en hacer otra cosa, desde chica quería informar desde el lado del entretenimiento. Comunicar, pero también divertir y entretener, desconectarse un poco del día a día y de la actualidad, aportar algo de entretenimiento y un despeje de la mente”, resume su fórmula.

Luego aclara que en la familia “nunca hubo un mandato, fue siempre desde el acompañamiento. ‘¿Te gusta?’, dale para adelante. Consejos sí, un montón, en lo profesional y en la parte familiar, claro. Yo también tuve en claro dónde me gustaba meterme y dónde no”.

De hecho, este verano le tocó participar como “angelita invitada” en LAM y resalta que “no podría elegir” entre tele y radio. “Haber estado en ese programa líder fue increíble, me recibieron de la mejor manera y seguramente se repita a lo largo del año”.

También pondera la “hermosa” experiencia de trabajar con su abuelo, Santo Biasatti, a lo largo de dos años en el noticiero de Net TV. “Cero presiones, fue un disfrute, una situación que no sabía realmente si se iba a dar, se dio y los dos la pasamos muy bien. Muy feliz de haber podido compartir ese ámbito”, confiesa.

Pese a la pétrea postura corporal a la hora de comunicar las noticias, Agos ratifica el secreto a voces del mundillo de los medios sobre su abuelo: “Detrás de cámaras y en el trato es muy jodón y divertido, toda la gente que trabajó con él y lo conoce sabe que es así”.

Y por si fuera poco, la periodista y locutora no duda en aseverar que su rol profesional “convive tranquilamente” con la actividad de tarotista, de la mano del emprendimiento Tarot Amigui.

“Sentí que había algo que yo presentía más que la otra persona, cuando estaba mal, cuando podía llegar a pasar algo y terminaba pasando… En algún lugar lo tenía que plasmar y bajarlo a tierra. Fue así que empecé estudiando tarot; luego limpiezas energéticas, chakras, potenciación. Al principio para amigas, después se fue abriendo el panorama y ahí nació Tarot Amigui.

Al aludir al nombre, explica que tiene que ver con que la consulta “se da en un marco de charla, en total confianza, para lo bueno y para lo malo. Hay que tener tacto y lo que remarco siempre es que pueden venir tiempos difíciles, sí, pero hay que prepararse para la situación, para tener herramientas y amortiguar el impacto”.

En cuanto al pico de demandas en estos tiempos, subraya que el trabajo pica en punta, aunque el tema que no sabe de crisis ni de épocas es el amor.

“La limpieza energética siempre está, para vos o para tu casa, llega un punto que todo bien, pero el sahumerio no alcanza, se requiere algo más próximo y que incluso se puede hacer a distancia”, acota Agostina.

“Es muy gratificante cuando te hacen una devolución con cosas que pudieron concretar o limpiezas efectivas. Emociona poder ayudar desde otro lado. Claramente son cosas muy diferentes con el periodismo, pero pueden convivir tranquilamente”, sentencia, con los Chakras acomodados entre el éter radial y el energético.