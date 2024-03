Cayó el tirador de La Plata: Le disparaba a los gatos desde su terraza

El hombre que el miércoles fue captado por una vecina disparándole con su rifle de aire comprimido a gatos del barrio desde su terraza fue allanado en las últimas horas en La Plata, luego de que se radicara una denuncia penal en su contra.

De acuerdo al parte policial, la causa que se le formó a este sujeto es por infracción a la Ley 14.346, que apunta a penar los malos tratos y los actos de crueldad hacia los animales.

📽| Un hombre le disparaba a gatos con un rifle con balones desde la terraza de su casa, en las calles 2 y 47 de #LaPlata. Lo filmó una vecina y se lo recriminó pic.twitter.com/o5Gw8BU8sL — ANDigital (@ANDigitalOK) February 28, 2024

Es que, tras la denuncia, la fiscal Betina Lacki, quien entiende en el caso y encabeza la UFI Nº 2 del Departamento Judicial La Plata, decidió pedir un allanamiento en la casa de este hombre, de 45 años de edad y cuyas iniciales son RJC, algo que concedió el Juzgado de Garantías Nº 4.

En el mismo, realizado en la vivienda ubicada en la calle 2, entre 47 y 48 de la capital bonaerense, los agentes de la Comisaría Primera secuestraron el rifle de aire comprimido observado en las imágenes –calibre 5.5 milímetros, marca Fox, modelo Ranger– y una jaula–trampa para gatos de metal negra de 90 centímetros de largo por 40 de alto y 30 de ancho.

Si bien no quedó detenido, este hombre enfrenta ahora cargos por la denominada “Ley Sarmiento” y, si bien no quedó detenido, no deja de tener un proceso penal en su contra.

Resta informar que el gatito atacado fue llevado al veterinario donde tras una sesión de diagnóstico por imágenes se le hallaron cinco balines en su cuerpo, cuatro en la región torácica y el restante en la cervical, aunque eran todas heridas superficiales.