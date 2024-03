Política | 1 mar 2024 Ciclo lectivo 2024 Kicillof: “Milei hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases” El gobernador bonaerense aclaró que sus cuestionamientos no son por cuestiones políticas, si no por medidas de Gobierno. “Le cortaron una parte del sueldo a todos los docentes de la Argentina”, fustigó.

Axel Kicillof.