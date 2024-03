Vuelve “Lo que el río hace”, piedra preciosa de la cartelera porteña

La aclamada Lo que el río hace vuelve a la calle Corrientes. Será el 6 de marzo, con funciones de miércoles a viernes a las 20 horas y los sábados a las 21, siempre en el Teatro Astros.

La pieza cuenta con las actuaciones y dirección de María y Paula Marull y música original de Antonio Tarragó Ros, en tanto que el elenco se completa con William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

Amelia está desbordada, perdida entre objetos y obligaciones, su presente es una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana.

La muerte de su padre la obliga a volver al pueblo donde pasó su infancia: un escenario vacío donde nada es como lo recordaba; salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo.

¿Y si ésa que fuimos existiera? ¿Si un día se nos presenta? ¿Si de tanto perseguirnos nos alcanza? ¿Qué haríamos con ella? ¿La reconoceríamos? ¿La abrazaríamos? ¿La ignoraríamos para poder seguir siendo quienes somos?

¿El tiempo que no vivimos está guardado para nosotros en alguna parte? ¿Las palabras que no dijimos existen todavía? Las que no escuchamos, ¿se volverán a pronunciar para nosotros? ¿Adónde se esconde el tiempo?

Las entradas para Lo que el río hace pueden adquirirse vía web o en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 746.