La provoleta argentina, entre las diez mejores “entradas” del mundo

La provoleta argentina fue galardonada en los Premios Taste Atlas 2023/24 como uno de los diez mejores aperitivos (entradas) del mundo.

Vale consignar que la provoleta -tal como la conocemos- es una marca comercial de queso con el nombre de queso provolone hilado argentino.

Provoleta 🇦🇷 is the best cheese dish in the world in 2023. View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/OA8VeDecZt



In Argentina, provoleta or grilled provoleta cheese is typically enjoyed before a meal as an appetizer. It's one of the staples of the Argentine bbq… pic.twitter.com/l55W8l6u7Y — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 17, 2023

Este prestigioso premio internacional surge de un ranking en el que la provoleta recibió 4,6 sobre 5 estrellas, ubicándose en el séptimo lugar entre los cien mejores aperitivos o entradas mundiales, siendo el único alimento sudamericano que figura entre los diez primeros.

“En la Argentina la provoleta asada se suele disfrutar antes de una comida como aperitivo”, reseña el Taste Atlas y hace foco en que es uno de los platos insignia que acompaña al asado argentino: “El provolone semiduro es perfecto para la parrilla porque es compacto y firme”.

“Para el asado se corta el queso provolone en rodajas de aproximadamente una pulgada de espesor, se sazona con una cantidad generosa de orégano y se asa en la parrilla hasta que empieza a derretirse en el centro” y se disfruta mejor cubierta de salsa chimichurri con ajo y acompañada por un pan crujiente”, describieron.

A través de la recopilación de distintas reseñas, este platillo se puede consumir en ciertos lugares de la Ciudad de Buenos Aires y llevarse una buena experiencia. Entre las recomendaciones, se encuentran las conocidas parrillas del barrio Palermo, La Cabrera, Don Julio y La Carnicería, y los míticos bodegones de San Telmo, El desnivel y La Brigada, entre otros.

El top ten

Guotie - China

Soups buns - China

Paillassons de courgettes - Francia

Jiaozi - China

Dakos - Grecia

Dakos - a specialty Greek salad from the island of Crete made with fresh tomatoes, feta, capers, onion, oregano, and basil. Often placed on dry barley rusk and served as a mezze.



Photo: IG elisoss traveling philosophy pic.twitter.com/xvBxBjovEe — TasteAtlas (@TasteAtlas) April 19, 2023

Saganaki - Grecia

Provoleta - Argentina

Antojitos - México

Antojitos (Little Cravings)

📍Mexico 🇲🇽

⭐ 4.4



Discover Mexico: https://t.co/lcyDXeyO7l



Antojitos (lit. little cravings) refers to a variety of Mexican foods that are prepared in market stalls and on the streets. Due to the fact that formal, substantial meals are consumed in… pic.twitter.com/0CvqxPnmZK — TasteAtlas (@TasteAtlas) May 18, 2023

Amêijoas à Bulhão Pato - Portugal