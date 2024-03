Grabois cruzó a “mamerto” ultraoficialista: “Necesitamos más Natis y menos Trebucqs”

El comunicador oficialista Esteban Trebucq volvió a quedar en el centro de la polémica al arremeter contra la diputada nacional de Patria Grande, Natalia Zaracho, al opinar que no puede ser parlamentaria por su supuesta falta de instrucción escolar.

El propagandista radial y televiviso de La Libertad Avanza alegó que la legisladora “no va a entender” ni la Ley Ómnibus ni el DNU porque “es muy probable que Zaracho no pueda comprender un texto”.

“Que demuestre gusto por el saber. Esta mujer no estudió y no quiere estudiar. No podés ser diputada entonces”, remató.

La propia apuntada consideró que “fracaso es ser un lamebotas de Javier Milei” y dijo tener “convicciones” que defiende. “No como vos, que sos un militante del ajuste y no lo admitís. Capaz eso es lo que te molesta, payaso”, disparó.

“Qué vergüenza dan. Me acusan por no haber terminado el colegio, por tener que salir a laburar para ayudar a mi familia producto de la crisis que generaron las políticas de ajuste y miseria que este Gobierno hoy vuelve a implementar. Lo que me pasó a mí lo vivieron millones de argentinos”, añadió.

Finalmente, reflexionó: “Les molesta que lleguemos al Congreso los que para ellos solo teníamos que subsistir. Llegamos para quedarnos, porque cuando las decisiones las toman los que no conocen la realidad ya sabemos cómo terminamos”.

Por su parte, el referente del MTE y de Patria Grande, Juan Grabois, sostuvo que “Trebucq se burla de Zaracho porque no terminó el secundario, poniendo en evidencia la vulgaridad canallesca y procaz de su ralea”.

“El mamerto se escandaliza, se agarra la calva cabeza, gesticula como un animalito y se exalta como piojo resucitado que aspira a la aprobación de una élite que lo tiene de mulo en la empresa que fundó el traductor de Dante Alighieri”, acotó el dirigente social.

Luego le recordó que “ni Pepe Mujica, ni Lula da Silva ni Evo Morales terminaron sus estudios y gobernaron infinitamente mejor que sus predecesores multititulados. Carlomagno era analfabeto y fundó Europa”.

“Nati cuando no entiende pregunta y aprende. Cuando los profesionales con posgrado no entendemos, nos enseña. Nati va a llenar los libros de historia por su defensa de los desposeídos. Libros que no vas a leer porque tu limitado vocabulario indica que la literatura no es tu fuerte. No es problema. Los libros -que vos no leíste- otorgan solo una forma de conocimiento. Hay saberes que solo se adquieren con la experiencia”, prosiguió Grabois.

Y ejemplificó: “Vos aprendiste a ser garca y mentiroso y te sale bárbaro. Toda la tilinguería que ataca a Nati no le llega a los talones ni ética ni intelectualmente. La democracia censitaria terminó hace más de un siglo. Tu idiotismo atrasa. Necesitamos más Natis y menos Trebucqs”.