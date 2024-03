Repudian a Mondino por acusar a una diputada opositora de legislar “sin tener secundario”

La canciller Diana Mondino quedó en el ojo de la tormenta durante las últimas horas por sus polémicas declaraciones contra la diputada nacional Natalia Zaracho, quien responde políticamente a Juan Grabois.

En declaraciones televisivas, Mondino refutó una serie de críticas de Zaracho contra el presidente Javier Milei. “El problema no es que tengas o no convicciones, el problema es que legislás sin tener secundario. Encima como agravante, viviste prácticamente toda tu vida durante el kirchnerismo. Sos la evidencia empírica del absoluto fracaso que fue el curro del Estado presente”, disparó.

Qué vergüenza dan. Me acusan por no haber terminado el colegio, por tener que salir a laburar para ayudar a mi familia producto de la crisis q generaron las políticas de ajuste y miseria q este gobierno hoy vuelve a implementar. Lo q me pasó a mí lo vivieron millones d argentinos