Milei volvió a la escuela

El presidente de la Nación, Javier Milei, participó este miércoles de la ceremonia de inauguración del ciclo lectivo del Colegio Cardenal Copello, en el barrio de Villa Devoto de la Ciudad de Buenos Aires, donde pasó sus primeros momentos de escuela.

Acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el jefe de Estado entregó la Bandera Nacional al nuevo abanderado con sus escoltas, y luego recibieron la Distinción Menesiana la “Cruz del Dios Solo”.

Al hablarle a los alumnos contó una anécdota en este colegio, que es el de la infancia y formación del primer mandatario, y entre lágrimas de emoción dijo: “Es un recuerdo que me marcó toda la vida, de primer grado, y me sigo emocionando al recordarlo; muerto antes que sucio y luchar por el mérito. Esos son valores que tomé en una clase de caligrafía del Colegio Cardenal Copello. Lo más valioso es eso, hagan lo que hagan, sean personas íntegras, peleeen por sus ideales, no bajen los brazos”

Durante sus palabras a los alumnos también tuvo momentos de distensión, como cuando contó que en su visita a Roma, y al encontrarse con el Papa Francisco, su rabino Axel Wahnish, quien lo acompañó, se dirigió al Sumo Pontífice y le dijo “se lo traje de nuevo”, y que éste le erespondió: “Bueno, pero quedátelo”.

También participaron del acto la rectora y directora general de la institución, Daniela Ezcurdia, y el hermano superior de la Comunidad del Colegio, Arturo Piana, además de excompañeros del Presidente.