La agenda de niñas y mujeres, ¡afuera!

Por Mariela Belski (*)

En Argentina, las mujeres representan el 64 % de la población de menores ingresos. En medio de una profunda crisis económica, sin embargo, el actual gobierno parece no tener en cuenta este contexto de feminización de la pobreza. Todo lo contrario, la agenda de las mujeres y niñas está retrocediendo a pasos agigantados, especialmente en lo que refiere a salud sexual y reproductiva y la lucha contra la violencia de género.

Históricamente, nuestro país ha sido reconocido a nivel regional y global por su vasto marco normativo en materia de promoción y protección de las mujeres y diversidades y por su trayectoria en lucha y consagración de derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la educación sexual integral, la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el matrimonio igualitario, la identidad de género, el acceso a métodos anticonceptivos, el derecho a la interrupción del embarazo, la ley Mil Días y la ley Olimpia, en cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En la actualidad nos encontramos ante una fuerte reacción frente a los cambios estructurales que hemos logrado desde los movimientos feministas y diversos.

Aborto: ni un paso atrás

“La agenda asesina del aborto”, un proyecto para derogar la ley vigente, 2024: “El año de la vida, la libertad y la propiedad”, más palabras del presidente Javier Milei en Davos…. En repetidas ocasiones, el actual gobierno anunció su intención de derogar el derecho al aborto.

La actual legislación sobre la interrupción del embarazo se consagró luego de unos de los debates más democráticos y robustos que tuvo nuestro país. Contó con la participación de más de 700 expertos y expertas de diferentes disciplinas que manifestaron posiciones a favor y en contra. Finalmente, en diciembre del año 2020, el Congreso de la Nación Argentina aprobó la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo que significó un hito histórico.

A tres años de la vigencia de esa ley, hay sobrada evidencia de que el acceso a la interrupción del embarazo mejora la vida de las personas. Las muertes maternas por aborto disminuyeron un 56% entre 2020 y 2021, y la tasa de fecundidad adolescente disminuyó un 49% en los últimos 4 años.

Amnistía Internacional impulsa y apoya incondicionalmente el derecho al aborto en Argentina y el mundo. Actualmente, tiene en vigencia una petición de firmas y un formulario para denunciar barreras al acceso.



Prevención del embarazo no intencional en la adolescencia

La maternidad temprana tiene impactos negativos sobre trayectoria de vida de las adolescentes, asociados a la deserción escolar, a la inserción en mercado laboral y el acceso a trabajos de calidad.

Argentina ha registrado conquistas significativas en la reducción del embarazo no intencional en la adolescencia (ENIA) desde 2018 en adelante. Como resultado de la política pública conocida como plan ENIA se registraron en 2021 aproximadamente 24 mil embarazos adolescentes menos que antes del inicio de dicha política. Pese a estos muy buenos resultados, Amnistía Internacional advierte con preocupación la falta de definición política para sostener el Plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, lo que implica garantizar el acceso a insumos, y los recursos técnicos y humanos indispensables para la implementación de la política pública a nivel federal.

La maternidad temprana contribuye a la reproducción de los ciclos intergeneracionales de pobreza y con impacto negativo en la salud, y afecta la productividad agregada de países. Es responsabilidad del Estado nacional sostener y fortalecer el Plan Nacional de prevención del ENIA. Por eso desde Amnistía Internacional monitorearemos que en la práctica no se produzca un desmantelamiento de la política pública.

La violencia como modus operandi

Los femicidios, la forma más extrema de violencia contra la mujer, sigue siendo un gravísimo problema en Argentina. En 2023, según el Observatorio “Ahora que si nos ven”, hubo 308 femicidios. Para Amnistía Internacional, la falta de claridad sobre políticas de Estado para combatir la violencia de género es un problema grave que impacta cotidianamente en mujeres y niñas de todo el país.

Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) observa con preocupación cómo varios de los referentes del gobierno ejercen la violencia en redes y/o cuanto menos no la repudian públicamente. La organización de derechos humanos hace años viene relevando ataque a defensoras de derechos de las mujeres, principalmente aquellas que con su trabajo forman parte del debate público (periodistas, artistas, políticas, etcétera). Sin embargo, tal como ha venido registrando AI, debido a estos ataques muchas usuarias de redes se han llamado a silencio o, incluso, han cerrado sus cuentas.

La deliberación forma parte de la vida democrática. Puede gustar o no lo que opine otra persona, pero todas y todos tenemos derechos a expresar libremente nuestras ideas, y a no ser atacados y violentados por ello. Las constantes agresiones pueden generar no sólo un efecto silenciador sobre quienes son atacados sino también sobre otros referentes y así, disciplinar el debate público.



(*) Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.