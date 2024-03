Avelluto cruzó a Bullrich: “O nos mintió antes o nos miente ahora”

El exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, objetó los modos del presidente Javier Milei, ya que “disenso es rápidamente atacado y agraviado” y “cualquiera que piense distinto a él parece ser parte de una misteriosa fuerza del mal”.

“Es un nivel de violencia verbal que ni en los momentos más duros del kirchnerismo escuchamos, lo que hizo el presidente en el Cardenal Copello es absolutamente inadmisible”, acotó en torno al mensaje adoctrinador del jefe de Estado ante alumnos secundarios.

Acto seguido, detalló: “Algunas palabras en particular como ‘zurdos de mierda’ y ‘zurditos’ me trasladan a los años de la dictadura militar. Por supuesto que esto no es una dictadura, pero habla como sí lo fuera. Es exactamente el mismo lenguaje”.

En cuanto a la fusión de su partido con La Libertad Avanza, disparó: “Cuando veo al PRO buscando acercarse, aliarse y cogobernar con una fuerza que expresa ideas diferentes o en otros casos diametralmente opuestas a las que tenía el PRO, por supuesto siento un profundo dolor”.

“Nosotros soñábamos y quisimos construir un espacio moderno, de centro, alejando de los extremos y contrario al populismo. Percibo en Milei claramente los rasgos de cualquier populismo, más allá de que este sea un populismo de extrema derecha”, acotó el exministro de Cambiemos.

“De que hay un enemigo del pueblo que le impide su crecimiento, la idea del escarnio permanente al que piensa diferente o la visión de las instituciones de la democracia como un obstáculo para gobernar”, sumó en declaraciones a la AM 950.

A su vez, criticó a la ministra de Seguridad, al recordar que “el PRO ya tenía historia cuando Patricia Bullrich llegó poco antes de las elecciones de 2015. Lo que a mi me duele observar hoy y que se sumó a ese proyecto político, es que nuestras ideas y nuestra forma de hacer política no tenían nada que ver con las de Milei”.

“Hasta hace cuatro meses, Bullrich decía que las ideas de Milei eran peligrosas y malas y habló de las relaciones entre Milei y sectores de ultraderecha y hoy es ministra de seguridad; o nos minitió antes o nos miente ahora”, arremetió Avelluto.

Del mismo modo, rechazó los dichos de la ministra de llamar “pozo ciego” al exprecandidato presidencial y exjefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Y recordó que ella misma le había ofrecido la jefatura de Gabinete nacional.

“Hay una inconsistencia que no es nueva en Patricia, pasó por todos los partidos políticos de la Argentina”, finalizó.