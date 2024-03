Milei amplificó otra fake: “Señor Presidente, deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar”

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a incurrir en propalar una fake news en sus redes sociales, aunque en esta oportunidad evitó las disculpas del caso.

Se trata de una imagen donde se ve al actor Esteban Lamothe con una inscripción en su mano que reza “basta Milei”. Y el jefe de Estado lo catalogó como “las manos que piden subsidio”, diferenciando de “las manos que pagan subsidios”.

Al aclarar la situación, Lamothe explicó que “esa foto está circulando hace mucho tiempo, pusimos nuestro nombre en la mano por otra razón, una campaña de la identidad en un aniversario del golpe cívico-militar”.

“Algún asesor de Milei borró mi nombre y puso ‘basta Milei’, fue hace un mes, se viralizó. Pensé que era lo suficientemente inteligente para darse cuenta que lo armó un pibe en la computadora de su casa. Esa foto es falsa”, acotó el intérprete en declaraciones a C5N.

La foto que circula con la leyenda en mi mano que dice “basta Milei” esta armada por alguien. ES FALSA. Acá dejo la original para que vean. Señor presidente @JMilei por favor deje las redes un ratito y se dedíquese a gobernar 🙏. Gracias. pic.twitter.com/sPofPLJvLt — esteban lamothe (@estebanlamothe) March 8, 2024

Así las cosas, le pidió “que deje el teléfono” o también que “algún asesor podría preguntar” por la veracidad de la imagen.

“Yo no me peleo en redes sociales, no me sé pelear. Sé charlar, discutir, hablar. Si quiere que nos juntemos lo hacemos, pero esto de poner una foto falsa para que su gente me insulte... Es fácil borrar una cosa y poner otra”, completó Lamothe.