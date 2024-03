Según Aníbal Fernández, “se terminó el peronismo de la lapicera y el dedo”

El exministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, le bajó los decibles a una foto que circuló en los últimos días en la que se ve al gobernador formoseño, Gildo Insfrán; el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, al aclarar que “más que nuevos movimientos, lo que yo entiendo es que nadie se puede quedar afuera”.

¿Reconstrucción?

Se lee que Miguel Pichetto, Guillermo Moreno y Gildo Insfrán dieron una "nueva señal de la reconstrucción del pj" pic.twitter.com/BMYN7b37Pa — oscar muñoz (@munoznotired) March 6, 2024

“Estamos discutiendo un proceso en el que el peronismo debe exhibir sus mejores hombres y mujeres. El peronismo, lo que tiene que tratar de hacer es ir a buscar a aquellos que alguna vez han participado y hacerlos propios”, enfatizó el dirigente quilmeño.

En este sentido, recalcó: “No tengo duda de dónde está Moreno, ni dónde está Gildo, que es el presidente del Congreso del PJ, con lo cual tiene una responsabilidad superlativa. Hay que saber que los tres son amigos”.

“Me parece que mucho más tiene que ver la relación personal que tienen entre ellos que el objetivo de perseguir una determinada situación, lo que no implica que en esa situación se habla de política”, matizó Fernández en declaraciones a Radio Perfil.

Luego sostuvo que “la expectativa se va a seguir generando con los otros que se sigan sumando a una discusión de estas características” puesto que “el peronismo en el que alguien decidía el candidato con su dedo se terminó”.

“El peronismo en el que, por parentesco, alguien tiene la lapicera y pone los candidatos, también se terminó. Llega un momento en el que el peronismo tendrá que ir a elecciones, si fuera necesario, cuando llegue su momento, y ponerse las pilas para elegir los mejores, porque a veces, cuando hay conflictos severos como los que tenemos en estos momentos, sobresalen los que tienen estatura para poder discutir sobre ese tema defendiendo los intereses de todos en el marco del peronismo, y eso es importante”, exclamó.

Finalmente, aclaró: “Yo ya no soy el que busca candidaturas. He jurado 17 veces y nunca le pedí candidaturas a nadie, me vinieron a buscar. Ya tengo 67 años y estoy para ayudar a pensar, si es que se puede, como hacer para que las cosas salgan lo mejor posible”.