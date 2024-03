Caputo y la importación de alimentos: “Las cosas salen 50 % más que en Estados Unidos”

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la medida que habilita la importación de alimentos para propiciar la libre competencia.

“Hay precios que no pueden estar ahí, es un empujoncito para que empiecen a bajar”, sostuvo Caputo al disertar en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

🎥| El vocero Manuel Adorni anunció la apertura de importaciones a los productos alimenticios en “pos de que los precios sean más competitivos” en el mercado interno, e incluye “alguna quita de impuestos” pic.twitter.com/LTCWFJxAcF — ANDigital (@ANDigitalOK) March 12, 2024

El titular del Palacio de Hacienda destacó “la importancia” de la iniciativa para la ciudadanía.

“Imagínense que alguien que llega rascando a fin de mes, le sacamos Precios Justos, Ley de Abastecimiento, Ley de Góndolas y las cosas salen 50 % más que en Estados Unidos”, graficó.

Y continuó: “Se van a preguntar: ¿Éste es el modelo? No estamos pidiendo una baja, pero que reflejen más o menos las condiciones que estamos viviendo”.

“Hay que dar un empujoncito para que puedan negociar con los productores, forzar la competencia. Este momento lo amerita”, insistió Caputo.

Y subrayó: “La gente está haciendo un esfuerzo y si los precios no reflejan un nivel razonable, no está bueno. No es en todos los productos sino canasta básica”.