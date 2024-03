Apertura de importaciones para alimentos: ¿Puñalada definitiva para las PyMEs?

El presidente de Industriales PyMEs Argentinos, Daniel Rosato, se refirió al impacto del reciente anuncio del Gobierno respecto a la apertura de importaciones para productos de la canasta básica familiar, limpieza, higiene, medicamentos y la reducción de impuestos para productos importados.

“Lo notable acá es que los importadores van a tener la posibilidad de pagar un menor impuesto para importar y van a tener la posibilidad de pagarlo en una sola cuota. De alguna manera, es levantar el cepo para ellos”, graficó el dirigente en declaraciones a CNN Radio.

Así las cosas, consignó que “lo que no se entiende es por qué no nos sacan los impuestos a nosotros. Esto no afecta a las grandes empresas porque tienen una espalda suficiente para aguantar estas medidas que afectan a la producción nacional. Las PyMEs son las que no van a poder aguantar”.

En igual tenor, el referente sectorial destacó la discrepancia en los precios de los productos importados en comparación con los artículos nacionales: “Algunos precios han bajado, pero los supermercados remarcan hasta un 100 % en los productos”.

“Si le bajan los impuestos a los importadores, que sea también para el resto. Eso es igualdad de condiciones”, pidió Rosato y advirtió sobre las consecuencias a largo plazo de estas medidas, ya que “esto va a significar el cierre de muchas fábricas a futuro”.

Finalmente, al aludir al índice de inflación de febrero, manifestó que “este número no se puede trasladar a precios porque el mercado está muy deprimido y el poder adquisitivo del trabajador ha caído muchísimo. Estamos en recesión”.