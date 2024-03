“Las fotos ‘a lo Bukele’ desataron una venganza criminal en Rosario”

La vicepresidenta del partido Unidad Popular a nivel nacional e integrante del espacio Rosario Sin Miedo, Leticia Quagliaro, avirtió que que las fotos “a lo Bukele” del Gobierno de Santa Fe “desataron una venganza criminal”, en tanto que “a la ciudad, paralizada por el miedo llegó (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich con su ‘guerra al narco’, pero es necesaria una estrategia integral”.

“El panorama en Rosario era el del día más estricto de la pandemia. No había un alma en la calle, no veías gente caminando ni autos circulando. El miedo no es zonzo”, graficó en declaraciones a Canal Abierto.

Asimismo, puntualizó que “hay una situación muy angustiante en la sociedad. Una sensación de mucha incertidumbre porque es medio una lotería, una ruleta rusa en la que nadie sabe a quién le puede tocar mañana. Evidentemente ya no es en los barrios extra-radio, en los barrios más picantes, sino que cada vez se va acercando más al epicentro de la ciudad”.

“Dejaron amenazas en un hospital público, diciendo que ahora les tocaba a los hospitales y a las escuelas. En este momento no hay colectivos, los choferes están de paro desde que se produjo el asesinato del conductor del trolebus. Hay paro de la docencia, hay paro de docentes universitarios, hay paro de salud, hay paro de recolectores. Las estaciones de servicio de 22 a 6 horas no atienden; ese es el panorama de lo que estamos viviendo”, enumeró.

Acto seguido, manifestó que “esto no empezó ahora. Esta escalada de violencia viene de hace prácticamente diez años con índices de criminalidad muy altos. La mayoría de los crímenes están asociados al narcotráfico; hay mucha muerte joven. Estamos muy acostumbrados a que vengan a montar espectáculos, a mostrar shows e ideas maravillosas”.



“Nosotros, desde el espacio Rosario Sin Miedo, no nos oponemos a la llegada de las fuerzas federales, de ninguna manera, pero lo que se ha demostrado es que con eso no alcanza. Esta ministra ya nos militarizó dos veces la ciudad y no se resolvió nada”, reiteró Quagliaro.

“Durante toda la campaña nosotros dijimos que la seguridad se ataca por tres lugares: por arriba, por el medio y por abajo. Por arriba es ir atrás de la ruta del dinero narco. El Consejo Municipal logró la sanción de una agencia anti-lavado que no funciona porque no tiene presupuesto”, precisó.

“Por el medio, es tener autoridad para gobernar: es claro que la policía es parte del problema. Cuando hicieron las últimas requisas, en la cárcel se encontraron televisores de alta gama, líneas telefónicas fijas, celulares… eso no puede pasar sin la complicidad de la policía y el servicio penitenciario. Nosotros trabajamos por una reforma policial integral. No puede ser que cuando hay que elegir un comisario o un jefe de unidad, todos los postulados son prácticamente millonarios”, sumó.

Y completó: “Hay que combatirla por abajo, con la urbanización de los barrios populares, políticas sociales, económicas, educativas, para volver a recuperar el territorio. En este momento, los barrios no están absolutamente copados por el narco porque las organizaciones siguen trabajando, fortaleciendo los lazos de solidaridad”.

“Pero frente a este contexto de ajuste, de miseria, lo que estamos viendo es que los que dan trabajo en los barrios son los narcos. Les dan trabajo a los pibes. Si salen a trabajar de albañiles cobran 3 mil pesos por día; vendiendo drogas triplican ese dinero. Y ahora se ha dado esta modalidad de los sicarios; se dice que por 50 mil pesos matan a cualquiera”, reveló.

Finalmente, mencionó que “hay una total inexistencia de controles en los aproximadamente 140 puertos del gran Rosario, el área que va de Villa Constitución, al sur, hasta Puerto General San Martín. Desde que que Mauricio Macri desmanteló la Administración General de Puertos los barcos pueden pasar con cocaína, con gente, con mujeres para la trata o con soja”.