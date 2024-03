Piden que Kicillof declare la emergencia de las empresas recuperadas

En Argentina existen más de 400 empresas recuperadas que funcionan bajo la figura de cooperativas. De ellas, cerca de 200 se ubican en provincia de Buenos Aires, generando más de 5 mil puestos de trabajo.

“Aunque los medios hegemónicos no lo informen, nos desarrollamos en los más diversos rubros, como metalúrgica, autopartista, alimentación, gráfica, cuero, calzado y textil, y contamos una antigüedad de entre más de veinte años hasta escasos meses de vida, con una muy baja tasa de mortalidad. Al tiempo que en cada espacio, sostenemos iniciativas autogestionadas que permiten el acceso de nuestros barrios a educación, formación en oficios, cultura, salud e inclusión”, indicaron desde el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.

Del mismo modo, dieron cuenta que son “un botón de muestra de la genuina producción de nuestro pueblo y del rol que la comunidad organizada cumple en el sostenimiento del lazo social y el acceso a derechos”.

“Cuando nos dicen que la salida es el ‘sálvese quien pueda’, el individualismo y el libre mercado, nosotras y nosotros sabemos que el camino es el opuesto: más trabajo, más articulación, más solidaridad. En nuestra realidad estamos doblemente expuestos: nos afecta el ataque a la cadena productiva del país, y a los trabajadores y trabajadoras en general, la guerra económica que sufrimos y que busca poner de rodillas a la patria para entregar nuestras riquezas en beneficio de los sectores concentrados del capital, el agro y las finanzas”, prosiguió el comunicado y recalcó que también los afecta “la guerra política y la provocación permanente, que busca desmantelar las conquista que forjamos con historia de lucha”.

Acto seguido, aclararon que “las empresas recuperadas no dependemos del Estado ni pretendemos hacerlo, pero sí reclamamos su presencia para garantizar los derechos fundamentales que sostenemos y no vamos a entregar. Y mientras resistimos a los embates del Estado nacional, necesitamos que cada Municipio y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, no duden en ejecutar las medidas necesarias para poder seguir adelante”.

“Desde hace años trabajamos fuertemente estos temas que, en situaciones como la que atravesamos actualmente, cobran aún mayor gravedad y relevancia. En 2023, desde una Mesa de Trabajo entre cooperativas, legisladores y representantes del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, elaboramos el proyecto de ley D-1175/23-24-0 y el proyecto de ley D-1623/23-24-0 que reflejan esta necesidad y que fueron presentados en la Cámara de Diputados de la Provincia”, recordaron.

Así las cosas, manifestaron que “hoy es urgente que el gobernador Axel Kicillof declare la emergencia del sector, prohibiendo desalojos, subastas y cortes de servicios, mientras avanzamos de conjunto en el encaminamiento estratégico de nuestra realidad”.

Por eso, están “haciendo todo tipo de gestiones y pidiendo una urgente reunión con el Poder Ejecutivo provincial”. Y para el caso de no tener una respuesta favorable a su reclamo, se verán “obligados a movilizar a La Plata para hacer visible nuestra acuciante situación”. Y remataron: “Es hora de ser muy claros. Están con nosotros o están en contra nuestra”.