Parecía una muerte natural pero ahora la Justicia lo investiga como homicidio

Pedro Reales, un hombre de 85 años de edad, fue hallado sin vida en su casa de Los Hornos este lunes 11 de marzo en horas de la tarde: al cuerpo lo encontró la policía tras derribar la puerta de acceso al domicilio ubicado en avenida 60, entre 163 y 164, en la localidad de Los Hornos, en el partido de La Plata. El jubilado vivía solo, ya que sus tres hijos fallecieron.

Los oficiales fueron advertidos de que Reales no contestaba a los llamados, y a esa advertencia la hizo uno de sus allegados, cuyo nombre permanece a resguardo porque los investigadores no quieren filtraciones “más allá de lo necesario”, según refirió un vocero judicial ante la consulta de ANDigital.

El expediente se caratuló primero como “averiguación de causales de muerte”, se agregó que no había accesos forzados ni faltaban elementos de valor y se presumió que se trataba de “una muerte natural”, de acuerdo a lo que se esgrimió en las primeras horas, pero la desconfianza de la familia de Reales, sumado a los elementos que se hallaron en la escena y en la autopsia, dieron un giro en la investigación.

El cuerpo de Reales estaba tapado y recostado en el piso del garaje, envuelto en sábanas y boca abajo. En las paredes había sangre y signos de que quisieron limpiar esas manchas hemáticas. El cadáver llevaba más de 15 días en el lugar y si bien se encontraba en avanzado estado de descomposición, la autopsia a la que accedió ANDigital, realizada este martes, reveló algunos datos esclarecedores.

En el examen de lesiones, el médico forense asentó: “En el hemitórax izquierdo, fracturas costales ubicadas en el cuerpo de dichos arcos con oscurecimiento local de tejidos blandos y piel periférica. Interpreto esto como trauma. El resto de las lesiones descriptas en el examen traumatológico se envían para determinar vitalidad de las mismas, ya que a simple vista no puedo objetivar infiltración hemática. Asimismo, envío fragmento costal del cuarto arco costal fracturado para determinar lo mismo”, que en síntesis revela la fractura de una parte del tórax.

En otro punto del informe pericial se indica que “ante esto puedo inferir que la víctima sufrió un trauma torácico…”, por lo que habrá estudios complementarios para ampliar la investigación. También se consignaron dos lesiones en su brazo izquierdo, dos en su mano derecha y una en el área lumbar izquierda sin sangrado.

El otro elemento de interés que le dio un vuelco al caso fue el hallazgo de un martillo ensangrentado en la escena, y en ese marco todo indica que se trataría del arma homicida.

“Es un caso difícil, no es imposible pero esto nos presenta un desafío”, señaló un investigador con acceso directo a la causa.

En estas horas la UFI Nº 6 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci, sigue buscando pruebas y recolecta declaraciones del entorno de Reales.

Dos de sus nietas no dudaron en sostener que se trató de un crimen, y además mantienen fuertes críticas a los oficiales de la Comisaría Tercera de Los Hornos: “Le dieron la casa a un mecánico del barrio que no sabemos quién es, nosotras no podemos entrar y querían cerrar el caso como muerte natural”, indicaron.