“Comienzo” llega al Picadero: soledad y felicidad fraudulenta de redes sociales

El 29 de marzo se estrenará la obra Comienzo, del dramaturgo británico David Eldridge, protagonizada por Vanesa González y Gastón Cocchiarale, en el Teatro Picadero, bajo la dirección de Daniel Veronese y producción de Sebastián Blutrach.

La pieza se presentará los sábados a las 22 y domingos a las 18 horas, siempre en el tablado del Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, con entradas a la venta vía Plateanet y en la boletería de la sala.

“Tengo 38 años y he sido sensible toda mi vida, Danny”, dice Laura. Esta noche, sin embargo, podría ser diferente.

La puesta es una meditación irónica, divertida y conmovedora sobre la soledad, esa vergüenza privada de no estar en pareja en la era de Tinder y de alardear fraudulentamente en las redes sociales. Escrita con profundidad, humor, compasión y un agudo sentido del ridículo, la pieza se desarrolla inmediatamente después de la fiesta de inauguración del departamento de Laura.

Comienzo se representó por primera vez en el National Theatre de Londres, en el auditorio Dorfman, en octubre de 2017. Es la primera de una trilogía de obras que exploran el amor y las relaciones.

Descripto como “un poeta del desbordamiento del East End” por The Observer, David Eldridge es ampliamente considerado como una de las voces dramaturgas más prominentes de su generación, cuyas producciones se han estrenado en todo el Reino Unido en lugares como The National, The Royal Court, The Royal Exchange y El Donmar.