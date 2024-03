Otro enredo de Espert: llamó a la “rebelión fiscal” en la Provincia pero justificó volver a cobrar Ganancias

El diputado nacional cooptado por La Libertad Avanza, José Luis Espert, convocó a que los contribuyentes bonaerenses no paguen impuestos, pero por otra parte justificó la decisión del Gobierno de Javier Milei de volver a cobrar el tributo a las Ganancias a 1,5 millones de trabajadores.

🏛 #Congreso | Vacilante, Espert justificó el aumento salarial a legisladores y a las pocas horas se arrepintió



📌 https://t.co/ZHACdWse6C pic.twitter.com/rqK9hl2B0d — ANDigital (@ANDigitalOK) March 8, 2024

“La única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo como contrapartida por los impuestos que pagamos es que no hay que pagar impuestos”, expuso el legislador.

Asimismo, sostuvo que Axel Kicillof “ha generado un impuestazo fenomenal, pero nunca le alcanza”.

“¿Es un vampiro dentro de un banco de sangre? ¿Mastica plata? El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlos. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común”, dijo Espert en el aire de Radio Mitre.

🔥 José Luis Espert: “No hay que pagar los impuestos que quiere Kicillof, yo no los voy a pagar” pic.twitter.com/6edBE7ohpm — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) March 16, 2024

En igual tenor, recalcó: “Yo soy el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero antes de eso soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y mi obligación es defender al pueblo”.

De todos modos, cuando le recordaron la iniciativa que Milei mandó esta semana al Congreso para reponer Ganancias, Espert ya no se mostró tan combativo: “Ese es un caso completamente diferente”.

“El presidente Milei, que lo único que está haciendo es restituir Ganancias porque es un impuesto que existe en todo el mundo, y si no lo ponemos, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) no nos permite el ingreso”, intentó argumentar el legislador libertario, aunque instantes antes había indicado que “la única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo como contrapartida por los impuestos que pagamos no hay que pagar los impuestos”.

“Las provincias se viven fumando en pipa a la Nación, porque tienen mucho menos poder corporativo que las provincias para conseguir cosas, le sacan 4000 millones de dólares por año adicionales a la coparticipación por los fondos fiduciarios que a la larga terminan todos en las provincias" política se quiere fumar en pipa al pueblo”, concluyó Espert.