“Si el DNU se cae en Diputados, vamos a volver a la carga con otros DNU”

Luego del rechazo del mega DNU de desregulación económica en el Senado, el presidente de la Nación, Javier Milei, advirtió este domingo que si la iniciativa “se cae” en la Cámara de Diputados, el Gobierno insistirá con “otros DNU, con otro formato” para materializar las reformas.

En su ya habitual exposición brindada en la señal ultraoficialista LN+, el jefe de Estado aclaró que el DNU sigue vigente pese al revés en la Cámara alta y que ahora la tarea será “defenderlo en Diputados”.

“Si aún así se cae, volveremos a la carga con otros DNU, con otro formato, hasta que las reformas tomen lugar, porque en el fondo esto es para los argentinos y tarde o temprano la política va a tener que aprender que se terminó la época de los privilegios”, bramó el mandatario.

Además, sostuvo que “estas son solamente las primeras mil reformas sobre las cuales vamos a volver a la carga y cuando terminemos con estas tenemos otra mil esperando. Así que nosotros no vamos a bajar los brazos”.

De todos modos, consideró que el debate en el Senado fue “una discusión muy positiva” y “hemos demostrado capacidad de aglutinar voluntades porque hubo 25 votos positivos y además el DNU sigue vigente y ahora habrá que ir a defenderlo a la Cámara de Diputados”.

“Tenemos solamente siete senadores. Era un resultado esperable. Pero pese a eso logramos algo positivo que fue juntar 25 votos”, insistió el líder libertario durante otra de las periódicas visitas del comunicador Luis Majul a la Casa Rosada.

Acto seguido, manifestó que “el DNU lo que hace es devolver libertad a los argentinos, ir por estructuras de mercado más competitivas y avanzar sobre los vicios y corrupción de la política”.

“Parece que esto ultimo a cierta parte del statu quo de la política no le gusta y no quiere resignar sus privilegios”, se quejó, para luego dar cuenta que “vinimos para terminar con 100 años de decadencia y lo vamos a hacer. Cuando no tiene un norte, va a avanzar siempre hacia ese lugar. Nuestro norte es avanzar hacia la libertad económica”.

En tanto, Milei aseguró que si el sistema político hubiera aprobado la ley de Bases en su versión original y el DNU, habría “escalado 90 puestos en libertad económica” y “se parecería a Alemania”.

“Si uno contempla el impacto conjunto del DNU y la ley de Bases en su formato original, Argentina de haber pasado esos dos instrumentos habría escalado 90 puestos en libertad económica. Es decir, nos pareceríamos a Alemania. Es más, dadas las características económicas que tiene Argentina, podríamos lograrlo en 20 años”, juzgó.

Aclaró, sin embargo, que su “modelo no es Alemania” sino “Suiza o Irlanda, es decir, los países con mayor libertad económica".

“Los orcos son los populistas, son los kirchneristas”, señaló, e incluyó también al senador de la UCR Martín Lousteau, a quien tildó de camaleón".

“Es un camaleón, y se acomodando en función de cómo puede conseguir cargos o alguna ventaja, con lo cual de Lousteau a mí no me sorprende nada”, anexó.

Finalmente, evaluó que el senador nacional “fue bastante coherente y consistente con sus posturas porque fue ministro de Economía de Cristina Kirchner y fue responsable de la (resolución) 125, dejando al país al borde de la guerra civil” en el año 2008.

“Fue presidente del Banco Provincia e hizo un verdadero desastre. Se lo puede contar (el ministro de Interior) Guillermo Francos, que fue quien lo sucedió o el desastre que hizo como ministro de la Producción”, acotó.

Y remató: “Todo lo que tocó lo rompió. Es un un incompetente sistemático tipo (el gobernador bonaerense, Axel) Kicillof. Es más educado, con mejores formas, pero en el fondo no son tan distintos”.

Llamado a no pagar impuestos

En otro orden, el Presidente se pronunció “totalmente de acuerdo” con la posición expresada por el diputado José Luis Espert, recientemente fagocitado por La Libertad Avanza, en cuanto a no pagar impuestos “confiscatorios” en la provincia de Buenos Aires.

“Es expropiatorio, no tiene contrapartida de bienes públicos. Kicillof no da nada, en términos de seguridad, la provincia es un baño de sangre; en educación, los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos; en la salud, ya vimos la estafa del Estado presente durante la pandemia, en la que, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30 mil muertos, y tuvimos 130 mil”, enumeró Milei.