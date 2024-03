El cocinero itinerante que lleva el paladar argentino hacia el mundo

Pablo Ranea es un chef y sommelier argentino que desde hace varios años dedica parte de su vida a viajar llevando lo mejor de la cocina argentina y latinoamericana a otros destinos.

Estudió la carrera de Diseño en la UNCuyo y, por ese entonces, solía cocinar para sus amigos. Eso lo llevó a estudiar en la Escuela Gato Dumas e instruirse con reconocidos chefs en la prestigiosa cadena de hoteles Marriott de Estados Unidos y el Caribe y otros restaurantes en España, Perú y Buenos Aires. Trabajó con el chef Rodrigo Toso, en el restaurante Central, en Buenos Aires, donde descubrió lo que significaba la nueva cocina argentina.

Inquieto y creativo, Pablo prosiguió con un itinerario para capacitarse cada vez más. Nunca se olvidó del Diseño, carrera que finalizó y que supo sumar a la cocina, ya que está presente en el armado de los platos y según asevera, “son herramientas muy valiosas”.

Al regresar a Mendoza, lideró durante una década años la cocina de Azafrán -uno de los restaurantes más prestigiosos de Argentina, que actualmente cuenta con una estrella Michelin- y logró posicionarlo como uno de los más reconocidos restaurantes de la región, gracias a su sello personal aplicado a la nueva cocina argentina.

Aún muchos mendocinos recuerdan su paso por este restó donde pudo dar muestra de su capacidad para la organización y donde sumó calidad al servicio. Durante su experiencia en este restaurante, creaba la carta en función de los vinos, lo que llevó a Pablo a buscar perfeccionarse: se recibió de Sommelier con honores con el Tastevin.

Luego optó por dar un golpe de timón y comenzó a trabajar 100 % en el concepto chef nómade. Ranea recorre el mundo y organiza Pop Up Dinners (experiencias destacadas); brinda clases de cocina en instituciones de prestigio y ofrece capacitaciones sobre vino y maridaje para staff de restaurantes de todo el mundo donde el vino argentino tiene potencial de destacarse.

Las Pop Up dinners tienen dos variantes: tiempo y espacio; el jardín de una casa, una galería de arte o un viñedo. Estas locaciones son el marco para experiencias que suceden una única vez y son irrepetibles. Son dirigidas a un público foodie más aventurero que busca propuestas originales con calidad gastronómica y está muy atento a lo que sucede con el vino argentino”, cuenta.

Este año, a partir de marzo y hasta noviembre, Ranea hará un nuevo recorrido por distintos sitios de América con inéditas recetas. La agenda es surtida: tiene organizadas 65 Pop Ups, entre eventos gastronómicos y clases de cocina y vinos, en más de 30 ciudades, llevando su propuesta gastronómica a más de 1500 comensales.

Para este año, las ciudades contempladas de Estados Unidos son Tucson y Phoenix en Arizona y Palm Springs en California, durante marzo. En el mes de abril, estará en South, Los Ángeles, y en Miami, Florida. En mayo estará instalado en Texas, donde brindará charlas en el Central Market y en el Culinary Institute of America; en junio arribará a New York City, oportunidad en que además de sus cenas, dará clases en el Institute of Culinary Education (ICE). También ofrecerá cenas en Washington DC.

Hamptons, Asbury Park y Fire Island Pine serán los lugares que recorrerá en el mes de julio y durante agosto y parte de septiembre, el escenario de sus experiencias será Colorado. North California lo espera en septiembre y octubre. Dentro de este segundo semestre, visitará Lima en Perú y también tiene planeado una gira por varias ciudades de China.

Propuestas únicas de maridajes

Ranea define su propuesta como una “traveling cuisine” o “cocina del mundo”, donde combina la gastronomía latinoamericana con lo aprendido en restaurantes de todo el planeta. En sus platos, no faltan las texturas y contrastes, los ceviches, las empanadas, la cocina peruana y fusión Nikkei y la tradición culinaria argentina.

También combina sus maridajes con productos de estación en aquellos lugares donde las huertas le ofrecen su naturaleza. Ranea define a su propuesta como “homemade fine dining cuisine”, una cocina elaborada pero realizable en la cocina de un hogar.

Así como lleva su creatividad y destacada cocina a distintos puntos del planeta, confecciona una selección de vinos por regiones, bodegas y varietales a través de los cuales comunica que Argentina es mucho más que Malbec.

Este año, dará a conocer algunos de los mejores vinos de Argentina, no solo de Mendoza sino de varias regiones que crecieron en su producción. Reconocidas bodegas como El Enemigo, Susana Balbo, Trivento, Achaval Ferrer, Antigal, Argento, AWI Wines (proyecto de The Vines) y la renombrada Otronia, de la Patagonia extrema argentina, confían en Ranea sus más preciadas etiquetas para este recorrido, donde será comunicador y su embajador.