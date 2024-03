El salario mínimo de la Argentina está en el nivel más bajo desde el estallido 2001

El salario mínimo en la Argentina equivale a 196 dólares y se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 20 años, siendo el peor entre los países de la región.

Así se desprende de un informe elaborado por la consultora Focus Market, que comparó las remuneraciones básicas en dólares que perciben trabajadores de varios países de Sudamérica.

De este modo, el ingreso mínimo de la Argentina es únicamente superado por los registrados a la salida de la Convertibilidad, en 2002.

Según ese trabajo, Uruguay registra el haber más alto, con US$ 810; luego están Chile, con US$ 580 y Brasil, con US$ 574.

A nivel nacional, únicamente en 13 provincias los trabajadores reciben ingresos mínimos por encima de los 100 dólares mensuales:

-- Ciudad de Buenos Aires: US$ 213,58.

-- Chaco: US$ 203,29.

-- Jujuy: US$ 155,77.

-- Entre Ríos: US$ 152,06.

-- Mendoza: US$ 151,48.

-- Santa Fe: US$ 143,55.

-- Santiago del Estero: US$ 124,36.

-- La Pampa: US$ 119,61.

-- Tierra del Fuego: US$ 119,06.

-- San Luis: US$ 112,79.

-- Córdoba: US$ 102,05.

-- Neuquén: US$ 100,12.

-- San Juan: US$ 100,03.

-- Tucumán: US$ 97,35.

-- Misiones: US$ 97,32.

-- Salta: US$ 97,05.

-- Santa Cruz: US$ 90,90.

-- La Rioja: US$ 88,47.

-- Catamarca: US$ 85,68.

-- Río Negro: US$ 84,61.

-- Formosa: US$ 76,63.

-- Buenos Aires: US$ 75,56.

-- Corrientes: US$ 69,76.

-- Chubut: US$ 59,18.

Focus Market detalló también que al evaluar el ingreso diario per cápita, los trabajadores que residen en Ciudad de Buenos Aires y en Tierra del fuego cuentan con US$ 7,12 y US$ 6,78, respectivamente, siendo los valores más altos; en el otro extremo, Chaco y La Rioja viven con US$ 1,97 y US$ 2,33 al día, promedio.

“La devaluación del peso frente al dólar del 54% en el tipo de cambio oficial mayorista, el rezago de emisión monetaria, la alta incertidumbre, la salida de precios controlados y la corrección de tarifas de servicios públicos, más el ajuste a nuevos valores de los servicios privados, están llevando a una pérdida aún mayor del ingreso de los argentinos en la primera etapa de este Gobierno”, completó el informe de la consultora.