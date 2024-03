El Senado conmemoró el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

La Cámara de Senadores bonaerense llevó adelante este jueves una sesión especial, a días de cumplirse el 48° aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y en conmemoración del Día Nacional por la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La primera en tomar la palabra fue la senadora Laura Clark, quien repudió el trágico atentado sufrido por una militante de la Agrupación Hijos, quien fue atada, golpeada, abusada sexualmente y amenazada de muerte por sus captores.

🏛️El Senado bonaerense conmemoró el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia



🔗 Más información: https://t.co/yPbEpLNVgG pic.twitter.com/F4sOeVqErD — Senado BA (@Senado_BA) March 21, 2024

“Hoy más que nunca es nuestro deber defender con compromiso, con creatividad y vocación política la lucha de nuestras Abuelas y nuestras Madres”, indicó en su alocución.

Posteriormente, la senadora Eugenia Gil consideró que el 24 de marzo se conmemora una de las etapas “más trágicas y oscuras que vivió nuestra historia, donde el terror se instaló a través de la desaparición, la persecución, el exilio y la muerte”.

Durante su discurso, reivindicó el proceso del Nunca Más gestado durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín y propuso avanzar en un Nunca Más sobre los principales problemas que aquejan al país, a través de un gran acuerdo político.

A su turno, la senadora Amira Curi señaló que la dictadura militar tuvo como principal objetivo la reconfiguración de la matriz económica del país.

“Vinieron a poner en marcha un plan de miseria planificada, y este 24 de marzo no es un aniversario más. Es una de esas fechas que nos convoca a reflexionar sobre la Argentina de hoy, la que queremos a futuro y lo que queremos construir”, explicó.

En esa línea, propuso debatir seriamente la presencia de los discursos de odio y la reivindicación de la eliminación física del adversario político, ejemplificado en el intento de magnicidio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A su turno, la senadora María Rosa Martínez sostuvo que el terror infligido por la dictadura cívico militar fue un instrumento disciplinador. "Hoy la consigna de la marcha del 24 de marzo sigue siendo Nunca Más miseria planificada. El objetivo real del golpe fue transformar el modelo económico productivo en un modelo de financiarización económica. Ese proyecto de destrucción genocida encontró resistencia en nuestro pueblo”, dijo.

El senador Marcelo Leguizamón Brown fue otro de los oradores de la sesión especial, y planteó que los derechos humanos no deben tener grietas, porque pertenecen a todos los habitantes de Argentina. "No tengo dudas que fueron 30 mil, y así haya sido uno solo era una catástrofe para Argentina. Pero no podemos estar en el año 2024 todavía discutiendo cifras”, aseveró.

Por último, la senadora Teresa García reforzó la idea de que el Terrorismo de Estado tuvo como objetivo la imposición de un modelo económico.

“En ese momento el país estaba en el fifty - fifty entre el capital y el trabajo, con una elección convocada, y así y todo empezaron a rugir los vientos de un golpe de Estado. Lo que no imaginamos es que iba a tener la ferocidad que tuvo”, planteó.

También advirtió sobre algunos discursos y acciones del gobierno nacional que atentan contra las políticas de memoria, verdad y justicia. "El pueblo argentino no les va a perdonar que nieguen la lucha de 48 años de Madres, Abuelas e Hijos, porque acá hubo un golpe militar porque había una intencionalidad económica y tengo temor de que pueda pasar lo mismo”, concluyó.

Con las respectivas sesiones especiales realizadas, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados dieron cumplimiento a la Ley 12.654 sancionada el 24 de marzo de 2001, con el objetivo de reafirmar la democracia y los derechos humanos y repudiar al terrorismo de estado y de toda forma de discriminación desfavorable por cualquier motivo.

Tras conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Cámara Alta bonaerense llevó adelante la primera sesión ordinaria del año.

En la apertura de la misma, la vicegobernadora Verónica Magario le tomó juramento al senador Carlos Curestis, quien reemplazará a Sebastián Pareja.

🏛️El Senado bonaerense declaró personalidad destacada a Taty Almeida y definió nuevas autoridades



🔗 Más información: https://t.co/PFO5mCAfXe pic.twitter.com/vURVxoniQx — Senado BA (@Senado_BA) March 21, 2024

Taty Almedia, personalidad destacada

El Senado bonaerense aprobó el proyecto que declara como personalidad destacada a Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, por su destacada trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos.

Además, el Cuerpo legislativo terminó de definir las autoridades del 152° Período legislativo, completando las vicepresidencias que aún se encontraban vacantes.

A tal efecto, designó como vicepresidenta segunda a la senadora Daniela Reich; como vicepresidente tercero quedó a cargo Pablo Obeid; la cuarta vicepresidencia corresponde a Alejandro Cellillo; y la vicepresidencia quinta será de Carlos Kikuchi.

Además, se votó favorablemente un proyecto de Ley que deroga Decretos Leyes de Gobiernos de Facto.

Durante el inicio de la sesión, hubo un sentido homenaje a la ex diputada, abogada y psicóloga social Diana Conti, quien falleció el 8 de marzo pasado a los 68 años.