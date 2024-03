“Lijo representa al tipo de jueces que han asegurado la impunidad”

La abogada penalista y exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, criticó la decisión de Javier Milei de postular al juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia.

“En un gobierno que representa las ideas de la liberad, no hay libertad posible donde las reglas son las de la corrupción y la impunidad. El juez Lijo en Comodoro Py es un representante de ese tipo de jueces que han asegurado la impunidad reinante en Argentina”, disparó.

“Esto significa una alerta y una alarma muy importante en materia constitucional", aseguró la excandidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio.

Así las cosas, planteó que “el nombre de Lijo contradice todo el discurso del Presidente ante el Congreso cuando habló de una Argentina con un quiebre moral”.

“Todo eso está tirado a la borda por el Presidente cuando propone un nombre como el del juez Lijo. En el Senado vamos a poder revelar si hubo un acuerdo o no y de qué naturaleza”, acotó Talerico en declaraciones a la AM 950.

En cuanto a la relación entre el narcotráfico y los funcionarios políticos, dijo que “no hay dudas que la primera pelea es contra la corrupción y la organización del sistema con coordinación. Se pueden saturar las calles con las Fuerzas Armadas, pero lo primero es la corrupción porque hay muchos adornados con el dinero narco”.

Sobre la nominación que hace @JMilei del Juez Federal Ariel Lijo para ocupar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 👇👇👇👇 pic.twitter.com/j38BdGW7Ek — Maria Eugenia Talerico (@eugetale) March 20, 2024

“Hasta que no nos empecemos a tomar en serio el narcotráfico y no le demos cabida a funcionarios corruptos, Argentina es un país perdido. Por eso es muy importante la nominación de un juez, aunque no parezca”, prosiguió la letrada.

“La nominación de Lijo me deja muchísimas dudas. No podés ser Presidente de Argentina y no conocer quién es el juez Lijo”, sentenció.