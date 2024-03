Adorni dice que “no existen internas” en el Gabinete

El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a negar que haya internas en el Gobierno, al tiempo que destacó la supuesta mejora en el clima de inversiones y señales del mercado.

El funcionario anunció este viernes que la automotriz alemana Mercedes Benz construirá una planta en el partido bonaerense de Zárate para producir nuevos modelos de camiones y chasis de colectivos, inversión que según aseguró va a generar 500 nuevos empleos directos y más de 2 mil indirectos. “Es una gran noticia que se suma a otros nuncios de inversión del sector privado”, destacó.

En instantes comenzará la conferencia de prensa del Vocero Presidencial en Casa Rosada.https://t.co/i82Fc9IABP — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) March 22, 2024

Además, indicó que “Argentina dejó de ser tierra fértil para la llegada de delincuentes de otros países”. Fue al detallar que se extraditará a un prófugo con pedido de captura de Interpol que era acusado por cometer actos de corrupción en Venezuela y que fue detenido por la Policía Federal en Entre Ríos. Mientras que la Dirección de Migraciones deportó a tres colombianos detenidos por la Policía de la Ciudad por delitos de robo e intento de fuga.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial también informó que el Gobierno tomó la determinación de “despedir a dos delegados de la cartera de Turismo en Miami y en París”, quienes percibían ingresos mensuales por 13 mil y 9 mil dólares, respectivamente. “Forma parte del gran delirio en el que se encontraba el país”, subrayó, aunque evitó referirse al obsceno caso de nepotismo en La Libertad Avanza.

Al aludir a la nueva planta de Mercedes Benz, recordó que “Argentina hace más de una década que no crea empleo. Es una gran noticia que se suma a otros anuncios de inversión como el del puerto agroindustrial en Paraná y de la automotriz japonesa Toyota”.

En otro orden, reiteró que “no existen internas en el Gabinete. Ocurre que no somos una manada y hay algunos temas en los que opinamos diferente, y me parece muy bien que así sea”.

“Al contrario, esto hace que el funcionamiento de los poderes sea mucho más sano y ágil si tenemos opiniones genuinas”, matizó el portavoz.

Finalmente, aclaró que “nuestros repudios no tienen sesgos ideológicos. Cualquier episodio de violencia o situación que esté fuera de la ley, lo vamos a repudiar, no importa quién sea la víctima”.

❌CENSURA PARA TAPAR EL AJUSTE

A 100 días del gobierno de Milei, trabajadores de la TV Pública denunciamos censura como nunca antes la vivimos.

Lee nuestro comunicado completo: 👉https://t.co/05NWkI1bA2 pic.twitter.com/xlyEnBp5aY — Trabajadores de Prensa de TV Pública │Canal 7 (@Canal7SiPreBA) March 21, 2024

“Este es uno de los Gobiernos que más libertades le está dando a la sociedad y especialmente a los periodistas para trabajar, por lo que no entendemos bien este tipo de cuestionamientos que nos hacen por ir en contra de la libertad de expresión. Rechazo absolutamente la denuncia de censura de SIPREBA”, prosiguió el funcionario.