Santilli se sube al relato libertario: “Hay una gran deuda del sistema político con Milei”

El diputado nacional del PRO, Diego Santilli, elogió fervientemente a la marcha de la administración libertaria, al opinar que “son los primeros 100 días de un gobierno que lo primero que evitó es una hiperinflación”.

“La inflación galopaba en las primeras dos semanas de diciembre a un nivel interanual proyectado de 3.000 %. Paró algo que iba a ser gravísimo para los argentinos, que era un 80 % de pobreza”, expuso, plegándose linealmente al relato con el que machaca la usina oficialista.

Asimismo, mencionó en declaraciones a Noticias Argentinas que “es un gobierno que en los primeros 100 días puso en práctica lo que vino planteando en su campaña, que es ordenar las cuentas fiscales, gastar menos de lo que se ingresa, achicar los cargos políticos. Está en ese camino. Obviamente es un proceso doloroso y duro”.

“El gobierno le dijo a la ciudadanía y a los ciudadanos lo que iba a pasar y está pasando, pero la política no le dio el instrumento que necesita para a partir de ahí empezar a juzgar su gestión”, acotó y advirtió que “hay una gran deuda del sistema político que es no haberle dado una herramienta como la Ley Ómnibus”.

“A todos los presidentes democráticos de los últimos 40 años se les dieron facultades delegadas. Milei es un presidente que no tiene mayoría en las cámaras, no tiene gobernador, no tiene intendente. Plantea hacer una serie de transformaciones pero el sistema político no le da el instrumento”, reiteró Santilli.

En cuanto al encolumnamiento del PRO a la Casa Rosada, manifestó que “nosotros fuimos a una competencia donde nos tocó salir terceros. Después la sociedad nos pidió que lo ayudemos al presidente y eso fue lo que hicimos desde el PRO. Nosotros dijimos sí al DNU, sí a la ley ómnibus”.