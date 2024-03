María Becerra hizo historia en River

Que la llamen la Nena de Argentina es un honor y una responsabilidad muy grande que María Becerra tomó con absoluta seriedad y en su debut en el Estadio Monumental quedó más claro que nunca.

Con una presentación fuera de serie se convirtió en la primera cantante femenina del país en hacer su show individual en el mítico estadio River Plate.

Con un setlist completo para recorrer junto a ella todas sus etapas –sus singles, sus discos Animal (2021) y La Nena de Argentina (2022), sus numerosas colaboraciones y materiales nuevos– María grabó a fuego este show en el corazón de todos los asistentes.

Con todas las miradas sobre el escenario, un clamor recorrió Núñez mientras cada garganta se sumó a darle la tan esperada bienvenida. Después de una intro de sus músicos y bailarines, apareció desde abajo del escenario su inconfundible silueta. La noche comenzó con el clásico llori-perreo, acompañado de una puesta de pantallas leds, luces y un despliegue de primer nivel.

El show estuvo dividido en bloques: reguetonero, urbano, bachata y un set acústico que deslumbró a sus fans. Si hay algo que marcó su performance esta noche fue el hecho de demostrar la versatilidad que tiene María para diferentes géneros musicales, su increíble presencia escénica y la conexión única con el público.

